El Turco Asís le puso fecha de vencimiento al Gobierno de Milei.

Jorge "El Turco" Asís lanzó una nueva bomba política sobre La Libertad Avanza, tras el traspié electoral del oficialismo en las Elecciones de la Provincia de Buenos Aires. El analista político adelantó, según su criterio, la fecha de vencimiento para Javier Milei en caso de continuar con las internas.

Tras denominar a la interna de los libertarios como "TERRITORIALES CONTRA VIRTUALES", El Turco Asís aseguró que Javier Milei podría tener problemas que podrían derivar "pronto" en "juicio político" o "apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa".

En su cuenta de X, El Turco Asís manifestó: "TERRITORIALES CONTRA VIRTUALES. Lejos de haberse apaciguado, la guerra entre los Territoriales de Karina, La Pastelera Prodigiosa, y los Virtuales de Santiago Caputo, El Neo Giacomini, se encuentra en el estado cínico de la convivencia tolerable. Para masacrar segundas líneas a través de medios instrumentales. Degradan al territorial Sebastián Pareja como bardean al virtual Daniel Parisini. Bandas unidas por la adversidad al “kirchnerismo” que los humilló con la goleada electoral".

El rol de Victoria Villarruel, según El Turco Asís

"Más que por el apasionamiento de la motosierra que el Panelista enarbola con la oralidad estancada en la utopía del superávit que impone la “lógica represiva de vetar”. Línea estricta que los condujo hacia la derrota que castiga el atributo de la crueldad. Estilo de conducción que los planchó en el laberinto que sugiere el destino temible del juicio político o a las apelaciones sigilosas hacia la Asamblea Legislativa. Instancias que Victoria Villarruel, La Cayetana, hará lo imposible por evitar. Como jurar pronto -sin ir más lejos- 'por Dios y por la Patria'. Ampliaremos", concluyó El Turco Asís.