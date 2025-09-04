El Turco Asís y un un explosivo dato que cambia todo de cara a las Elecciones del domingo.

El analísta político Jorge "El Turco" Asís vaticinó quién ganará las Elecciones 2025 en la Provincia de Buenos Aires. En medio de la disputa entre Fuerza Patria y La Libertad Avanza, el protagonista se manifestó en X (ex Twitter) para dar su parecer y no dejó lugar a dudas: explicó que el partido que se imponga "goleará" a su rival.

De acuerdo al análisis del Turco Asís, será "el peronismo" quien se imponga en los comicios del próximo domingo 7 de septiembre. Y lo hará, de acuerdo a la predicción del analista político, "goleando" a los "libertarios conducidos por el Panelista (NdeR: así llama Asis a Javier Milei)".

"El domingo el peronismo va a golear a los libertarios conducidos por el Panelista. Pero no se plebiscita el mileismo. Se plebiscita la capacidad de movilización de los minigobernadores qué se juegan los Consejos Deliberantes. La vida. Ampliaremos", escribió El Turco Asís en X. Sólo resta esperar al domingo para saber si, efectivamente, el analista tuvo razón o no.

Kicillof aseguró que "LLA tiene como candidatos a un ejército de mamarrachos"

A 3 días de las elecciones de medio término,Axel Kicillof afirmó que “el gobierno está muy golpeado”, y dijo que “el domingo es muy importante, está en juego ponerle un límite a Milei”. “La Libertad Avanza tiene como candidatos a un ejército de mamarrachos”, destacó en El Destape Radio.

Respecto de un posible resultado electoral adverso para el gobierno, el dirigente que “se están atajando por si el resultado no es bueno, esperemos que no recurran a esos métodos. Bolsonaro (en Brasil) está siendo juzgado por haber dicho que hubo fraude; Trump (en Estados Unidos) tomó el Capitolio cuando perdió también. Esperemos que no agiten eso”.

En relación a los votantes libertarios, el Gobernador contó que “no hay mucha resistencia a admitir que lo de Milei es un desastre. A diferencia de que lo pasaba con el macrismo, que había un voto convencido a Mauricio Macri, ahora es una expresión bizarra bastante extraña de la ultraderecha para ver qué pasa. Y lo que pasó fue horrible. No encuentro muchos sectores que lo defiendan a Milei o tengan una expectativa”. A su vez, dijo que “es muy difícil encontrar algún candidato a concejal de La Libertad Avanza en algún distrito que tenga algún prestigio, alguna capacidad política o de generar algo”.