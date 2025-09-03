Kicillof cerró campaña: "La boleta de Fuerza Patria es lo que más le va a doler a Milei"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cerró este miércoles la campaña en el municipio de Tigre y acompañado por el ex ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. El gobernador saludó especialmente la presencia del movimiento obrero y de representantes Pymes, y definió el voto del próximo domingo como ejercicio de "autodefensa". Kicillof convocó a apoyar a Fuerza Patria en favor de todos los actores económicos y sociales que han sido agregidos por las políticas del presidente Javier Milei.

El gobernador encabezó la jornada junto a los candidatos a senadores provinciales por la Primera Sección Electoral: Gabriel Katopodis, Malena Galmarini y Roxana López y Sebastián Rovira, quien encabeza la lista de concejales de Fuerza Patria en ese distrito.

"La única boleta que se opone y le puede poner un freno a Milei es la de Fuerza Patria", incitó el gobernador lo que ya se convirtió en su principal slogan de campaña. Ante la creciente violencia en las calles en los sucesivos actos de Milei, el gobernador, que esta mañana aseguró que no podía garantizar la seguridad del Presidente que hoy hace su cierre en Moreno, pidió que la manifestación del enojo se haga en las urnas.

"Estamos ante el momento de la verdad, en democracia tenemos una oportunidad enorme: en vez de putear y enojarse y quejarse hay una forma de decirle que no a Milei y eso es con la boleta de Fuerza Patria", exclamó Kicillof en el cierre de la campaña para las elecciones legislativas bonaerenses del próximo domingo. "La boleta es la herramienta más efectiva; lo que más le va a doler. No es por las redes, es en las urnas", agregó.

El gobernador planteó que el voto sea por la negativa y por la positiva: en el primer caso, para rechazar los ajustes presupuestarios y la represión del Gobierno, y en el segundo, para apoyar los hitos de la gestión bonaerense que se materializan en mayor inversión en salud, educación y ciencia, entre otras áreas. "Defendámoslo en las urnas", pidió Kicillof.

Al cierre, dedicó unas palabras al tigrense que lo aplaudía desde abajo del escenario en el Club El Progreso y lo nombró como el "artífice de la unidad".