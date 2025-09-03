Kicillof pidió a los vecinos de Moreno que no vayan al acto de Milei: “Es con votos”

Luego de que el Ministerio de Seguridad bonaerense le comunicara a Casa Militar que el lugar del acto del cierre de campaña de Javier Milei “no era favorable”; su par nacional, Patricia Bullrich los trató de “inútiles”, de tener una “conducta, extorsiva y mafiosa”, y convertir a la Provincia “en un árbitro político en lugar de garantizar derechos y libertades”. Este miércoles a la mañana el Gobernador Axel Kicillof emitió un comunicado y pidió a los vecinos y vecinas de Moreno que “no se acerquen al acto”: “El verdadero modo de expresar enojo no es con gritos ni con piedras: es con votos el domingo”, remarcó.

“Este domingo, con el voto, será posible y necesario ponerle un freno a la violencia, al autoritarismo y a la mentira. Hay que ponerle un límite a este desenfreno. Y es en las urnas. Y quiero advertirlo claramente: hago responsable a Javier Milei de cualquier hecho de desorden o violencia que pueda producirse. Hace falta responsabilidad y apego a la democracia, dos cualidades que le faltan a este presidente”, afirmó el Gobernador.

En las últimas horas, y en medio de la divulgación de audios con presuntas coimas que salpican a altas esferas de la Casa Rosada, el Presidente Javier Milei escala el escenario de violencia en su contra, y afirmó: “El kirchnerismo y sus aliados están quemando las naves”. Además deslizó en un reportaje a un medio extranjero que hasta lo quieren "intentar matar".

Los dichos del mandatario se conocen horas antes de que realice un evento de cierre de campaña de La Libertad Avanza (LLA) en un club barrial del conurbano bonaerense, donde el Gobierno provincial advirtió que no están dadas las condiciones de seguridad.

Es por ello que el Gobernador Axel Kicillof dejó en claro que “la seguridad del presidente está a cargo de Casa Militar y las fuerzas federales”. “Como siempre hemos hecho, cumpliremos con la solicitud y realizaremos un gran operativo en la zona, respondiendo a las indicaciones del comando unificado por Casa Militar, pero no confiamos en este Gobierno. Un Gobierno que hizo negocios con los medicamentos de las personas con discapacidad es capaz de cualquier cosa. Capaz de buscar episodios de desorden para distraer”, cerró.