Atención a lo que dijo El Turco Asís sobre el futuro de Kicillof si a Milei "le va mal" en las Elecciones.

El Turco Asís analizó lo que pasará con Javier Milei "si le va mal" en las Elecciones 2025 y en lo que le queda como Presidente hasta 2027. En este sentido, también mencionó a Axel Kicillof, actual Gobernador de la Provincia de Buenos Aires. "Si a Milei le va mal y estalla el país, tenés a Kicillof", aseguró.

"El gran problema que tiene Milei es que no tiene un partido. No se conocen el primero con el segundo, no hay una complicidad. Si un partido toma el poder tiene por lo menos 100 personas que vos conoces, que sabes lo que hicieron y su vulnerabilidad", dijo Asís en diálogo con Radio con Vos.

A su vez, el analista político agregó: "Milei hoy es víctima de errores técnicos de campaña graves, de subestimar tanto al kirchnerismo sin tener en cuenta que es un fenómeno cultural. También tuvo catástrofes morales, con el episodio cripto, el 3% y el hit 'Karina coimera'. Es muy difícil cuando se convierte en un emblema de lo que vino a destruir".

Kicillof, Massa y qué va a pasar si a Milei "le estalla el país"

"Si a Milei le va mal y estalla el país, como a veces parece que vaya a ocurrir, tenés un tipo como Kicillof, que es exactamente lo contrario. Si le va medianamente mal o medianamente bien, es lo mismo, tenés a Llaryora. Y siempre tenés a un Sergio Massa, que quizás es de los que está mejor preparado", sentenció El Turco Asís, manifestando que el actual gobernador bonaerense es la alternativa al Gobierno de Milei, y añadió sobre Massa: "Yo no me atrevo a decir que Sergio Massa, con 52 años, no tiene más nada que hacer en la política argentina. Él sabe que tiene una bala más en la recámara".