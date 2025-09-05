Luis Majul y su pedido de cara a las elecciones.

Este domingo tomarán lugar, en Buenos Aires, las elecciones para legisladores provinciales y autoridades municipales. Los diferentes partidos ya han llevado a cabo sus respectivos cierres de campaña, a menos de 72 horas de que más de 13 millones de bonaerenses emitan su voto. Con relación a ello habló Luis Majul en su programa La Cornisa, donde pidió no votar por Fuerza Patria.

En primera medida, señaló los errores y cosas a mejorar de La Libertad Avanza: "No dejes de exigir vos como votante que se haga justicia con los audios de Spagnuolo, más allá de la operación y el intento de desestabilizar emocionalmente al presidente, al atacar a su hermana. Anotemos juntos si querés, en el debe del Gobierno: el Caso Libra, la extraña forma en que se cayó Ficha Limpia, los vínculos nunca explicados de algunos dirigentes de La Libertad Avanza con Sergio Massa, la torpeza o arrogancia de ir acumulando enemigos aún dentro de una fuerza que en términos generales siempre se mostró colaborativa".

"¿Querés sumarle más rojos al balance? El gravísimo error de anunciar la nulidad de decenas de miles de pensiones por invalidez, seguramente mal otorgadas, pero sin discriminar a los que si merecen la continuidad e los tratamientos médicos", continuó.

El pedido de Majul a los electores: "¿Querés seguir viviendo como te propone Kicillof?"

Tras hacer todo ese recuento, prosiguió: "¿Listo? Ok. Ahora solo ponete a pensar sobre lo que está en juego, hacete las preguntas más sencillas y urgentes. ¿Querés seguir viviendo como te propone Kicillof en una provincia donde te matan por un celular y el Gobierno banca más al delincuente que a las víctimas? Pensalo".

Luis Majul pidió a los electores que no voten por el Frente Patria.

"¿Querés seguir viviendo en una localidad, donde el intendente siempre es del PJ, que se llena la boca diciendo 'el estado tiene que estar presente' pero no arreglan las calles y se gastan lo que no tienen en negocios para sus amigos y pautas para el periodismo militante?", concluyó.