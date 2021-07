Ernestina Pais habló sobre Losada y Canosa: "Desmitifica el periodismo no militante"

La presentadora se refirió a la posible participación de las conductoras en la política argentina en las elecciones intermedias de 2021. "Todos tenemos un pensamiento y aquello tiñe nuestras opiniones".

Ante las posibles participaciones de Carolina Losada y Viviana Canosa por el lado de Juntos por el Cambio las Elecciones 2021, que se vienen en septiembre y noviembre de 2021, Ernestina Pais se refirió a sus colegas en la entrevista con el portal Exitoína y fue contundente al respecto.

En la primera instancia, con relación a su excompañera en Intratables (América TV), opinó: "Su postulación desmitifica un poco esta cuestión de que ´hay un periodismo militante y uno no militante´. Lo cierto es que todos tenemos un pensamiento y aquello tiñe nuestras opiniones, queramos o no".

"En un momento me reía, porque ella con Diego Brancatelli siempre tenía el latiguillo del ´periodista militante´ y él se la contestó", amplió la empresaria y presentadora de 49 años. "Hay que dejar de tenerle miedo a la ideología. Me pareció súper bien de su parte que se bajara de un programa de debate político teniendo posiblemente un cargo. Está buenísimo desde su actitud", profundizó la hermana de Federica.

Cuando la consultaron acerca de si estaba de acuerdo o no con que Losada se sumara a la política, no dudó: "Totalmente. Elogio y defiendo a cualquiera que quiera involucrarse. Pero me reía con lo que te contaba porque ya me imaginaba la chicana. Me decía a mí misma ´Branca se la va a devolver porque se la bancó durante varios años´. Lo cierto es que la felicito y la aplaudo. Si es con compromiso, espero que le vaya muy bien".

La visión de Ernestina Pais sobre la llegada de Canosa a la política

Acerca de la "Colorada", la dueña del restaurant Milion y actual estudiante de sociología lanzó: "Ella hizo y hace política al aire todo el tiempo, tiene convicción. No tengo por qué desmerecer a quienes aspiran a un cargo. Ahora bien, que estas personas sepan que la verdadera política es comprometida y no te deja lugar para muchas otras actividades. Por eso destaco lo de ´Caro´, que se fue de un diario televisivo".

Sin embargo, concluyó con que existen muchas cuestiones de fondo en este sentido, más allá de la decisión que los famosos tomen al respecto: "Acá lo que tenemos que saber es que detrás de todo esto hay empresas. El actor o el periodista es quien pone la cara, pero sepamos que muchos intereses de las grandes empresas están representados en la política. Entonces, pensar que los políticos son seres que bajan de otro mundo resulta errado".

Su nuevo programa "Ernestina y el otro país", por Net TV

El ciclo debutó el sábado 19 de junio a las 13 y, de hecho, estará todos los sábados a esa hora. La nueva apuesta del canal de la Editorial Perfil y de la productora Kuarzo Entertainment Argentina invita a los televidentes a meterse en el universo de las PYMES, al tiempo que brinda humor y platos ricos durante el primer día de los fines de semana. Allí la exconductora de Caiga Quien Caiga abre las puertas de Milión para compartir con la audiencia.

La idea es invitar a un famoso o famosa que tenga algún emprendimiento, y a cinco pequeños y medianos empresarios. El objetivo es que el espíritu del emprendedor aparezca en la mesa, ya que las pymes constituyen el 90% de la masa empresaria y generan el 90% de los empleos en el país.