Ernestina Pais fulminó las acusaciones de su excompañero de televisión Ronnie Arias.

Ronnie Arias almorzó con Juana Viale el pasado domingo y la conductora lo aprovechó para revolver dentro de su vieja pelea con Ernestina Pais cuando eran compañeros de pantalla en Mañanas Informales (El Trece). Tras la picante chicana del periodista, Ernestina salió a responderle y contar la verdadera razón que llevó al choque: "Esperaba otra cosa de su desempeño".

"Hay momentos en que uno tiene que sentar cabeza y decidir hacia dónde ir. Si lo que quiero es trabajar en esto, ok, tengo que mantenerme lo más limpio posible. Yo terminé haciendo radio porque no aguanté más hacer tele. Por la presión y la exigencia donde se me decía: ‘Vos hablá de moda que es de lo único que podés hablar’”, manifestó Arias, en referencia a su paso por Mañanas Informales y su conflictiva relación con la ex Caiga Quien Caiga.

Luego de apuntar directamente contra Pais, a la cual acusó de hostigamiento, Ronnie afirmó que le encantaría amigarse con su colega. “La persona estaba sentada al lado mío. Siempre pienso que me gustaría amigarme. En un momento me habían ofrecido hacer Caiga quien caiga con ella pero no se dio”, sentenció Ronnie, quien tomó el lugar de Juan Marconi en la conducción de El Gran Premio de la Cocina, junto a Carina Zampini.

Esta mañana, y de manera inesperada, Ángel de Brito recibió un mensaje de Ernestina pidiendo hablar para esclarecer los polémicos dichos de Arias y contar la verdad detrás de la pelea. “Buen día, ahora es por mi culpa. La primera versión que dio Ronnie era que le gritaban por la cucaracha. Yo no estaba en el control para gritarle", escribió la periodista en el mensaje que se leyó al aire de Los ángeles de la mañana (El Trece).

“Me apena que siga culpando a externos, me apena por él. Nadie es dueño ni responsable de lo que pasa en nuestras vidas. Somos los únicos que podemos cambiar las cosas, nadie más que nosotros. Las relaciones son espejos. Yo tampoco la pasé bien en esa dupla y esperaba otra cosa de su desempeño, no se dio. Punto”, sentenció, fulminante.

Por último, Ernestina Pais se desligó totalmente de la acusación de que ella ninguneaba su trabajo como periodista y señaló: “Nosotros no le hicimos nada a él. Desmiento rotundamente que yo le haya dicho que hable de moda. Le pregunté qué le pasaba, por qué no tenía esa chispa que le veíamos en las notas grabadas y editadas, y me respondió que lo condicionaban mucho por ‘cuca’ . Me apena por él que 13 años después siga con una versión que más allá de que no sea la que el equipo sintió tampoco es real. Nadie te saca 13 años de la tele por no haber funcionado en una relación”.