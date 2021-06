Otro bochorno de Viviana Canosa contra el lenguaje inclusivo

Con violines de fondo, la conductora dio una nueva muestra de su postura antiderechos y cargó contra la actriz Laura Novoa.

Una vez más, Viviana Canosa protagonizó un momento bochornoso por sus afirmaciones contra el uso del lenguaje inclusivo y el acto en homenaje a los fallecidos por coronavirus y cargó contra la actriz Laura Novoa que ofició de presentadora. Para reforzar su postura antiderechos, compartió en su programa Viviana con vos una encuesta de polémica legitimidad en la que su audiencia se demostraba en contra del uso del lenguaje sin género.

Después del acto para homenajear a las víctimas del coronavirus que se llevó a cabo en el Centro Cultural Kirchner (CCK), el cual contó con la presencia de Alberto Fernández, Axel Kiciloff, Horacio Rodríguez Larreta, entre otros, la conductora mostró nuevamente su postura conservadora ante el uso del lenguaje sin género en la conmemoración.

"No hagamos show, no hagamos circo. No hagamos puestas en escena. Todos los argentinos lamentamos profundamente todas las muertes. Dejemos de cobrar cada cosa y hagamos patria”, propuso Canosa mientras sonaban violines de fondo. "¿Era necesario usar a esta actriz como maestra de ceremonias?", lanzó en referencia al rol de la actriz Laura Novoa en el acto quien para darle la bienvenida a los presentes expresó "todos, todas y todes".

"Laura Novoa, una actriz alineada con el Gobierno y con el aborto, fanática militante y conductora del acto", criticó. Es así que para darle crédito a su teatral exposición propia del Romanticismo, compartió un sondeo de opinión en la que, según la periodista, la mayoría de los encuestados se manifestó en contra del lenguaje inclusivo.

Hacia el final, para reforzar el dramatismo de su ponencia, buscó uno de los golpes bajos que tanto la caracterizan y deslizó: “Cuando se te murió tu viejo, tu hijo, tu hija, un ser querido, ¿le hablaste en inclusivo? ¿Le diste el pésame en inclusivo? ¿Lloraste en inclusivo?”. Pasando por alto el Día del Orgullo LGTBQI+, completó: "Déjense de joder con querer cambiar nuestro lenguaje. Cuando algo verdaderamente es importante, no podés hablar en inclusivo, ni siquiera te sale del alma. Es imposible, sólo para la pelotudes. Me hago cargo".