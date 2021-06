El insulto de Javier Milei que sorprendió a Viviana Canosa en vivo: "¿Sabés qué?"

El economista derrapó en vivo. Viviana Canosa entrevistó a Javier Milei, quien se expresó de malas formas en el aire de A24.

El economista Javier Milei se caracteriza por tener una verborragia intensa y hasta a veces roza la falta de respeto. De hecho, esto fue lo que ocurrió en el aire de A24, mientras era entrevistado por Viviana Canosa. Sin filtros y de manera totalmente inadmisible, el protagonista cargó contra quienes difundieron una lista con los datos personales de "conservadores" de la República Argentina.

“No les importa arruinarte la vida, porque no pensás como ellos. ¿Sabés qué es lo bueno de todo esto? Como todos nos podemos equivocar, nos obligan a ser mejores”, comenzó diciendo Milei. Sin embargo, luego su tono de voz comenzó a elevarse y los insultos empezaron a aparecer.

Efusivo, Javier Milei prosiguió: “Estamos siendo tan mejores que ellos, los estamos aplastando en la batalla cultural y los estamos pasando de arriba. No sólo le ganamos en lo productivo, sino que además somos superiores moralmente y somos superiores estéticamente. Somos mejores en todo y les duele”.

“Como no pueden pelear con las herramientas legítimas, se apalancan en el aparato represivo del Estado, poniendo torres de guita para hacernos mierda y aún así no pueden. Tuvieron que bajar la nota. Están desesperados. Los zurdos de mierda están perdiendo la batalla cultural. Por primera vez se ven acorralados”, sentenció Javier Milei, derrapando por completo y utilizando las malas palabras como objeto de escudo ante sus supuestos enemigos.

El pasado tántrico entre Viviana Canosa y Javier Milei

El excéntrico economista Javier Milei fue invitado al programa de Viviana Canosa en A24 y entre sus extraños pensamientos, compartió que Domingo Cavallo "fue el mejor ministro de Economía de la Historia" ya que estaba bajo el liderazgo de Carlos Menem, a quien también consideró "el mejor". Canosa no fue indiferente ante el curioso análisis de la historia que hizo Milei que, pese a anunciar un corte comercial, le propuso hablar de "sexo tántrico".

Recientemente, en diálogo con Luis Novaresio en el pase macrista que definieron en el canal de Grupo América, Viviana Canosa se lamentó por su soltería al expresar: "Cuando estoy caminando con poca ropa por la casa, me miro a los espejos y pienso 'que desperdicio. ¿Qué hago sola?'". Este lunes, en su programa abrió la posibilidad a un curioso encuentro con Javier Milei después de escuchar sus complejos e incomprobables análisis.

"La próxima hablemos de otras cosas también, de sexo tántrico, porque en estas épocas que uno no puede tener tanto contacto físico...", le propuso la conductora al economista. "¿Te acordás que tuvimos sexo tántrico en canal 9?". "No, no lo tuvimos", respondió serio el mediático. "Bueno, lo intentamos, no lo tuvimos pero jugamos", aclaró Canosa. Mientras tanto, el mediático iba acaramelándose y sentenció: "Yo no juego a esas cosas. Ahí salgo a la cancha y...". "Yo sí juego a cualquier cosa", cerró la periodista.