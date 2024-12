Cuáles son las razas de perros más elegidas por los argentinos

Elegir una raza de perro depende de tus necesidades y estilo de vida, pero lo más importante es el compromiso de brindarle a tu mascota el amor.

Elegir un perro es una decisión importante para cualquier familia, porque no solo se trata de una mascota, sino de un integrante más del hogar. En Argentina, la relación con los perros es tan, pero tan especial que, con el paso del tiempo, algunas razas se convirtieron en las favoritas de miles de argentinos.

Desde los de tamaño pequeño que se adaptan a cualquier espacio, hasta los más grandes y protectores, en este artículo te contamos cuáles son las razas de perros más elegidas en el país.

Labrador Retriever

El Labrador Retriever sigue siendo, por lejos, la raza más popular en Argentina. Es ese amigo incondicional. Este perro es un clásico para quienes buscan un compañero fiel, sociable y con una personalidad envidiable.

Es la raza de perro más elegida por las familias argentinas.

Son muy amigables con los niños y otros animales, lo que los convierte en una excelente opción para las familias. Además, su nivel de energía alto hace que les guste mucho el ejercicio y el contacto al aire libre, ideal para quienes disfrutan de caminatas o juegos en el parque. La adaptabilidad de los labradores a diferentes estilos de vida es otra de las razones de su popularidad.

Bulldog Francés

Aunque los Bulldog Francés no son tan grandes como otras razas, su carácter y ternura los convierten en los favoritos de quienes buscan un perro pequeño pero con mucha personalidad.

Son perros pequeños, de cara chata, pelo corto y brillante.

Son ideales para vivir en departamentos o espacios reducidos, ya que no requieren demasiada actividad física y su naturaleza tranquila los hace muy fáciles de manejar. Además, su cara característica y sus orejas grandes no solo los hacen adorables, sino también muy distintivos.

Poodle (Caniche)

El Poodle o Caniche es otra raza que sigue conquistando corazones argentinos, especialmente los de quienes buscan perros pequeños y con gran capacidad de aprendizaje.

Siempre te recibirán moviendo su cola con alegría.

Esta raza es conocida por su inteligencia superior, lo que hace que se destaquen en agilidad y obediencia. Además, su pelaje rizado y suave no solo los hace adorables, sino que también los vuelve perfectos para personas con alergias, ya que sueltan menos pelo que otras razas.

Shih Tzu

El Shih Tzu es uno de los perros más buscados por aquellos que viven en espacios pequeños o apartamentos. Con su pelaje largo y su carácter dulce y afectuoso, el Shih Tzu se ganó sin dudas un lugar en muchas familias argentinas.

Su cara adorable hace difícil la tarea de retarlo.

Son perros sociables, que disfrutan de la compañía humana y no requieren de mucho ejercicio físico, lo que los convierte en una excelente opción para quienes prefieren un perro más tranquilo, pero lleno de cariño.

Rottweiler

Si bien los Rottweilers pueden parecer intimidantes por su tamaño y fuerza, en realidad son perros extremadamente leales y protectores con su familia.

Con esta raza siempre te vas a sentir seguro y a salvo.

Esta raza se hizo popular entre quienes buscan un perro de guarda, pero también como compañero en hogares con experiencia en el manejo de perros grandes. Su carácter equilibrado y su inteligencia los hacen ideales para dueños comprometidos con su educación y ejercicio físico.

Cocker Spaniel

El Cocker Spaniel es otro de los perros que no pasa de moda en Argentina. Su tamaño mediano y su carácter juguetón lo convierten en un compañero ideal para familias con niños.

Si bien las razas mencionadas son las más elegidas, cada vez más argentinos se suman a la adopción de perros mestizos.

Además, su necesidad moderada de ejercicio y su disposición para el juego hacen de esta raza una excelente opción para quienes buscan un perro activo pero que también se adapte a la vida en casa.