¿Chau Checo Pérez?: un campeón de Fórmula 1 postuló un nuevo compañero para Verstappen

Verstappen ya tuvo cuatro compañeros distintos en Red Bull.

El bajo rendimiento que ha tenido Sergio “Checo” Pérez en esta temporada le ha costado el campeonato de constructores a Red Bull, que solamente rescata el año gracias a la consagración de Max Verstappen en Las Vegas. El haber perdido la corona en la competencia por equipos hace que la escudería austriaca tenga dudas con respecto a la formación de 2025, a pesar de que el mexicano fue renovado por otros dos años más.

De ahí que hayan surgido nombres como Franco Colapinto o Liam Lawson como alternativas para escalar al equipo principal de la marca de las bebidas energéticas, aunque el argentino ya está fuera de órbita y el neozelandés no termina de convencer. Ante este panorama y la falta de resultados de Pérez, a Red Bull le quedaría una única alternativa, que es convertir a Yuki Tsunoda en el nuevo compañero de Verstappen.

Justamente para Jenson Button, campeón de F1 en la temporada 2009, el piloto japonés es el candidato ideal para hacer equipo con el tetracampeón del mundo, sobre todo por la evolución que ha tenido después de cuatro años en AlphaTauri, actualmente RB. En su análisis para Sky Sports, el británico manifestó que la actitud del nipón es perfecta para estar al lado de Verstappen tras haber derrotado a cada compañero que le pusieron en la filial de Red Bull.

“Personalmente, creo que debe ser Tsunoda. No paran de lanzarle compañeros de equipo y él no para de darles patadas. Es un Yuki muy diferente al del año pasado. No es tan fogoso como antes y está obteniendo resultados”, remarcó Button. Claro que destacó que todo dependerá de si Tsunoda se considera listo para competir a la par de “SuperMax”, algo de lo que no cree capaz todavía a Lawson, quien debe “mejorar todavía y tiene que demostrar que puede conseguir un buen resultado”.

Verstappen, a un paso de otra victoria sobre Norris

La temporada 2024 se vivió con cierta intensidad desde que Lando Norris se convirtió en candidato al título, aunque sus chances se vieron liquidadas con el triunfo de Max Verstappen en el GP de Brasil. Aquella impresionante victoria bajo la lluvia le permitió al neerlandés consagrarse en Las Vegas con un quinto lugar, que dejó al británico sin chances matemáticas de alcanzar su primer título en la F1.

No obstante, no todo ha terminado entre los dos pilotos, que son los que mejor promedio de rendimiento tienen en el Power Rankings de la Fórmula 1. Tras la victoria de Verstappen en el GP de Qatar, el neerlandés obtuvo una calificación de 9.2 puntos y se mantiene primero en la tabla con 8.2, mismo promedio que tiene Norris, quien ni siquiera llegó a estar entre los diez mejores en la cita de Lusail para los jueces. Por esto, el mejor piloto del año para la F1 se definirá este fin de semana en el Gran Premio de Abu Dabi.