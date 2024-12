Netflix: dura 90 minutos y es un clásico navideño renovado para toda la familia.

Netflix sigue ampliando su catálogo y entre las novedades navideñas figura un clásico para toda la familia. Se trata de la película animada de El Grinch, que se estrenó en 2018 y se convirtió en una de las más vistas por el público infantil tras su conocida versión protagonizada por el actor Jim Carrey.

La versión animada de El Grinch es una adaptación del clásico cuento de Dr. Seuss Cómo el Grinch robó la Navidad y presenta la historia de un personaje verde y gruñón llamado Grinch, quien vive en una cueva en el Monte Crumpit, aislado de la alegre villa de los Quién. El Grinch odia la Navidad y todo lo que representa. Molesto por el ruido y la alegría desbordante de los Quién durante las fiestas, decide robar la Navidad para que finalmente puedan tener paz y tranquilidad.

Sin embargo, a medida que avanza su plan, el Grinch se encuentra con una pequeña niña llamada Cindy-Lou Who, cuya inocencia y espíritu navideño lo conmoverán profundamente. A través de sus interacciones, el Grinch descubrirá el verdadero significado de la Navidad y experimentará un cambio de corazón.

El elenco de voces de la película animada incluye a Benedict Cumberbatch como El Grinch, Cameron Seely, Rashida Jones y Kenan Thompson. Hay que resaltar que Netflix tiene en su catálogo la película El Grinch, con el popular comediante Jim Carrey, para quienes deseen la versión más popular de esta historia navideña que cautivó los corazones de generaciones de grandes y chicos.

"Me dicen 'El Grinch'": la confesión de Guillermina Valdes sobre la navidad

Guillermina Valdes reflexionó sobre qué piensa sobre la Navidad y confesó el insólito apodo que le puso su familia frente a su actitud. "Me dicen 'El Grinch' en casa y este año me coronaron con esta máscara", expresó, vistiendo la máscara alusiva al clásico personaje gruñón, en una publicación de Instagram que causó furor entre sus seguidores.

"No es que no me gustan la Navidades, pero entiendo que los deseos de amor y paz son para todos los días. Así que como hoy todos saludan, yo también lo hago y les deseo: que estén más unidos que nunca, que se amen y que todos juntos no dejemos de soñar con un mundo mejor, porque siento que se puede y depende de nosotros concretar ese deseo", profundizó en su cuenta de Instagram.

Y coronó con un "¡Feliz vida para todos!", para sus más de dos millones de seguidores en la red social. Horas antes, la empresaria había mostrado su look navideño: un vestido metalizado largo. "Descalza y sin make up, pelo suelto y listo", publicó, en unas stories. El dato que no pasó desapercibido fue que, en la publicación, la expareja de Marcelo Tinelli lució una máscara del personaje gruñón "El Grinch", que protagonizó Jim Carrey en la pantalla grande. " Así me dicen en casa... y este año me coronaron con esta máscara", explicó, dando el por qué del curioso apodo con el que la bautizó su familia.