Elecciones 2021: el baile del "chancho blanco" que sorprendió a Horacio Rodríguez Larreta cuando fue a votar

Horacio Rodríguez Larreta fue a votar en las elecciones 2021 legislativas y se encontró con un "chancho blanco" detrás de él.

En las elecciones legislativas definitivas de 2021 en Argentina, Horacio Rodríguez Larreta fue a votar temprano a la Facultad de Derecho ubicada en Recoleta, en la Ciudad de Buenos Aires, y más allá de haber sufragado se encontró con una sorpresa insólita y muy bizarra, que fue la de una persona disfrazada con una careta de un chancho blanco que lo esperó afuera y que luego hasta se animó a hablar con los medios de comunicación.

Después de que el Jefe de Gobierno porteño de 56 años hablara de manera muy breve como consecuencia de la veda electoral con la prensa que se ubicaba muy cerca, este personaje hizo de las suyas y llamó de la atención de todos casi al instante a través de las redes sociales. Como era de esperarse, Larreta respaldó en forma efímera a sus candidatos, no brindó demasiadas definiciones políticas y hasta se vio impactado por esta presencia inesperada, aunque no se refirió a ella.

Horacio Rodríguez Larreta votó y el "Chancho Blanco" habló

Esta persona disfrazada no dudó y se atrevió a anunciar qué hará en el resto del día: "Estoy emocionado. Voy a seguir recorriendo escuelas y lugares de votación porque me interesa mucho lo que piensa la ciudadanía. Es un día muy especial, defendemos la democracia y aguante la libertad".

Si bien por sus palabras parecía ser un seguidor de Javier Milei, no quiso aclarar algo al respecto y se definió a sí mismo: "El ´Chancho Blanco´ es un candidato que participa en estas elecciones. Venimos trabajando muy duro y esperamos que se den los resultados. Somos del partido Civilización y estamos a favor de la cultura de Sarmiento. Queremos un país en el que se pueda comprar dólares, que la gente pueda salir libremente e ir a Miami".

"Sarmiento representa el esquema cultural sobre el que se construyó el país y hay que volver a eso. El ´Chancho Blanco busca´ otras cosas, un país más europeo", cerró este hombre vestido con un pantalón y un saco grises.

Horacio Rodríguez Larreta votó en las elecciones legislativas de 2021

Uno de los líderes de Juntos por el Cambio, junto con Mauricio Macri, fue bastante breve y apenas dijo ante los periodistas presentes: "Todo bien, no hubo colas. Tenemos que cuidar los comentarios respecto de la veda, es cierto que mañana habrá una reunión de Juntos por el Cambio a las 16. Va todo bien, está todo muy bien organizado, los fiscales están donde tienen que estar. Hoy no me comuniqué con Macri, lo hicimos el miércoles o el jueves, ya ni me acuerdo. Voy a ser muy respetuoso de la veda, no voy a hacer comentarios con connotación política. Ahora voy a desayunar con mi hija Serena".

Además, pidió: "La expectativa es que la gente se acerque a votar en todo el país. Se espera que los resultados estén temprano".

Los cargos locales que se eligen hoy

Buenos Aires: 46 diputados; 23 senadores; 1097 concejales; 401 consejeros escolares en 135 municipios.

CABA: 30 legisladores.

Catamarca: 21 diputados; 8 senadores; 2 intendentes; 48 concejales en 22 municipios.

Chaco: 16 diputados.

Formosa: 15 diputados; 87 concejales en 27 municipios; 10 miembros de comisiones de fomento.

La Rioja: 18 diputados.

Mendoza: 24 diputados; 19 senadores; 97 concejales de 18 municipios.

San Luis: 22 diputados; 4 senadores; 7 intendentes; 68 concejales; 4 comisionados municipales.

Santa Fe: 14 intendentes; 210 concejales de 57 municipios y 2 comunas; 1214 miembros de 306 comisiones comunales(148 de 5 miembros y 158 de 3 miembros).

Santiago del Estero: Gobernador, 2 intendentes, 15 concejales, autoridades de 137 comisiones municipales.

Qué deben tener en cuenta los votantes

1. Consultar el padrón electoral para confirmar previamente el lugar de votación en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral.

2. Las personas que no votaron en las PASO pueden hacerlo en las Elecciones Generales.

3. Conocer con anticipación el número de mesa y orden para agilizar el proceso y minimizar la espera.

4. Los documentos permitidos para votar son las libretas Cívica y de Enrolamiento, el DNI verde, celeste o la tarjeta.

5. Utilizar correctamente el tapaboca — su uso es obligatorio en lugares cerrados y en espacios abiertos con concentración de personas— y desinfectarse las manos con alcohol en gel.

6. Mantener la distancia con las demás personas en todo momento.

7. Evitar el contacto con la autoridad de mesa al entregarle el DNI, depositándolo de manera visible en el lugar destinado a tal fin.

8. Para evitar las concentraciones de personas, retirarse inmediatamente después de votar.