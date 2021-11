Horacio Rodríguez Larreta votó en las Elecciones 2021: "No hablé con Mauricio Macri"

Horacio Rodríguez Larreta votó en la Facultad de Derecho y confirmó que aún no habló con su jefe Mauricio Macri.

En las elecciones legislativas 2021 en la Argentina, Horacio Rodríguez Larreta fue uno de los primeros en votar el domingo 14 de noviembre. El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y uno de los líderes del PRO se presentó por la mañana en la Facultad de Derecho en Recoleta luego de un desayuno con su equipo en Palermo, aunque no quiso hacer demasiadas declaraciones políticas para respetar la veda electoral.

Con un fuerte respaldo público a los candidatos de Juntos por el Cambio en todo el país, uno de los hombres fuertes del espacio que comanda Mauricio Macri arriesgó principalmente en favor de María Eugenia Vidal en la Capital Federal y de Diego Santilli en la Provincia de Buenos Aires.

Horacio Rodríguez Larreta votó en las elecciones legislativas de 2021

El jefe de Gobierno porteño, de 56 años, fue bastante breve y apenas dijo ante los periodistas presentes: "Todo bien, no hubo colas. Tenemos que cuidar los comentarios respecto de la veda, es cierto que mañana habrá una reunión de Juntos por el Cambio a las 16. Va todo bien, está todo muy bien organizado, los fiscales están donde tienen que estar. Hoy no me comuniqué con Macri, lo hicimos el miércoles o el jueves, ya ni me acuerdo. Voy a ser muy respetuoso de la veda, no voy a hacer comentarios con connotación política. Ahora voy a desayunar con mi hija Serena".

Además, pidió: "La expectativa es que la gente se acerque a votar en todo el país. Se espera que los resultados estén temprano".

Mientras Larreta votaba, un "chancho blanco" lo esperaba afuera...

Los cargos locales que se eligen hoy

Buenos Aires: 46 diputados; 23 senadores; 1097 concejales; 401 consejeros escolares en 135 municipios.

CABA: 30 legisladores.

Catamarca: 21 diputados; 8 senadores; 2 intendentes; 48 concejales en 22 municipios.

Chaco: 16 diputados.

Formosa: 15 diputados; 87 concejales en 27 municipios; 10 miembros de comisiones de fomento.

La Rioja: 18 diputados.

Mendoza: 24 diputados; 19 senadores; 97 concejales de 18 municipios.

San Luis: 22 diputados; 4 senadores; 7 intendentes; 68 concejales; 4 comisionados municipales.

Santa Fe: 14 intendentes; 210 concejales de 57 municipios y 2 comunas; 1214 miembros de 306 comisiones comunales(148 de 5 miembros y 158 de 3 miembros).

Santiago del Estero: Gobernador, 2 intendentes, 15 concejales, autoridades de 137 comisiones municipales.

Qué deben tener en cuenta los votantes

1. Consultar el padrón electoral para confirmar previamente el lugar de votación en el sitio web de la Justicia Nacional Electoral.

2. Las personas que no votaron en las PASO pueden hacerlo en las Elecciones Generales.

3. Conocer con anticipación el número de mesa y orden para agilizar el proceso y minimizar la espera.

4. Los documentos permitidos para votar son las libretas Cívica y de Enrolamiento, el DNI verde, celeste o la tarjeta.

5. Utilizar correctamente el tapaboca — su uso es obligatorio en lugares cerrados y en espacios abiertos con concentración de personas— y desinfectarse las manos con alcohol en gel.

6. Mantener la distancia con las demás personas en todo momento.

7. Evitar el contacto con la autoridad de mesa al entregarle el DNI, depositándolo de manera visible en el lugar destinado a tal fin.

8. Para evitar las concentraciones de personas, retirarse inmediatamente después de votar.