Amalia Granata lanzó una disparatada queja contra Cristina y fue humillada al aire.

Esta mañana, la Vicepresidenta Cristina Kirchner expuso en una audiencia pública y presentó sus alegatos en la causa dólar futuro, que es reconocida como una de las primeras denuncias de Lawfare. La audiencia que se realizó vía Zoom pudo ser vista por la mediática diputada Amalia Granata, quien lanzó una inesperada crítica y quedó en ridículo por falta de argumentos.

Todo arrancó cuando la diputada santafesina cuestionó el costoso reloj que luce Cristina Kirchner y Mauro Federico salió al cruce, en el ciclo Informados de todo verano (América TV). "Los políticos viven del Estado toda su vida. Ellos critican a los gorilas y oligarcas y son ellos, fijate en qué autos andan. Critican a la oligarquía que son ellos mismos, es un relato", comentó Granata, en posición defensiva.

Y agregó, indignada: "Cristina siempre criticó a la oligarquía y anda con un Rolex de oro que se le cae la muñeca y una cartera de 50 mil dólares, es un relato contradictorio todo el tiempo". Sin dejar espacio para que siga el ataque, el periodista Mauro Federico cuestionó: "Te molesta que usen un Rolex...".

"Sí, sabes qué, sobre todo si se lo compran con plata del Estado". lanzó Amalia Granata, enérgica y sin más argumentos para defender su postura. "¿Y vos qué sabes si se lo compran con plata del Estado?", la acorraló Mauro.

Tratando de salir del problema en el que se metió sola, Granata cerró con una polémica reflexión para que la gente analice la situación a la hora de votar: "Contame cuál fue el último trabajo privado de la ex presidenta? O me vas a decir que fue un abogada exitosa y se lo compró de su estudio jurídico. Por favor, dejen de subestimar a la gente con estas cosas que no es tonta".

Amalia Granata quedó sola en su bloque de diputados: ¿se une a Luciana Salazar?

Amalia Granata es uno de los casos más extraños en la política argentina. En las elecciones provinciales del 2019 consiguió más de 280.000 votos en una elección increíble, consolidándose como la tercera fuerza de Santa Fe e incluso superando a Cambiemos. Sin embargo, el presente de la mediática no es el mejor. En las últimas horas reveló el mal momento que está viviendo.

En la pantalla de América TV, Granata indicó que actualmente se encuentra sola en el bloque "Somos Vida": "Yo me quedé sola en el bloque en el que estoy. Tengo un monobloque, ja. Yo metí seis diputados. Fui la tercer fuerza. Primero salió el socialismo, después el Frente de Todos, tercera yo y después Cambiemos".

Horacio Cabak le hizo una curiosa pregunta: "si tuvieras que elegir una compañera de fórmula, ¿a quién elegirías? ¿A Cinthia Fernández o Luciana Salazar?" Y la respuesta de Amalia Granata fue muy contundente: "Elegiría a Luciana. Si me obligás a elegir, a ella... me parece que, a lo mejor es más... no sé. No soy amiga de ninguna de las dos. Luciana tiene problemas conmigo, pero... Ella tiene pareja y familia política (NdeR: Martín Redrado)".