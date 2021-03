Amalia Granata quedó sola en su bloque de diputados: ¿se une a Luciana Salazar?

Amalia Granata es uno de los casos más extraños en la política argentina. En las elecciones provinciales del 2019 consiguió más de 280.000 votos en una elección increíble, consolidándose como la tercera fuerza de Santa Fe e incluso superando a Cambiemos. Sin embargo, el presente de la mediática no es el mejor. En las últimas horas reveló el mal momento que está viviendo.

En la pantalla de América TV, Granata indicó que actualmente se encuentra sola en el bloque "Somos Vida": "Yo me quedé sola en el bloque en el que estoy. Tengo un monobloque, ja. Yo metí seis diputados. Fui la tercer fuerza. Primero salió el socialismo, después el Frente de Todos, tercera yo y después Cambiemos".

¿Por qué sus compañeros abandonaron a Granata? "Los diputados eligieron su rumbo. Hay cosas de la vieja política que no comparto y con las cuales no voy a transar. Son manejos de la vieja política o la tradicional...", señaló la política, quien no quiso ventilar demasiado.

Pese a que no presentó tantos argumentos, la mediática resaltó: "Tiene que ver con la política tradicional, que nos ha desencantado, incluso a mí. Prefiero estar sola en un monobloque, hacer mi camino con lo que yo... a ver, yo fui la cabeza de la lista y entiendo que la gente me votó a mí para que los representen. Esa política que otros me planteaban no es la que yo le ofrecía a la gente, a la hora de representarlos. Si transo con eso, estaría defraudando a los casi 300.000 santafesinos que me eligieron", agregó

Luego, Horacio Cabak le hizo una curiosa pregunta: "si tuvieras que elegir una compañera de fórmula, ¿a quién elegirías? ¿A Cinthia Fernández o Luciana Salazar?" Y la respuesta de Amalia Granata fue muy contundente: "Elegiría a Luciana. Si me obligás a elegir, a ella... me parece que, a lo mejor es más... no sé. No soy amiga de ninguna de las dos. Luciana tiene problemas conmigo, pero... Ella tiene pareja y familia política (NdeR: Martín Redrado)".