El mal momento de Milei en TN por tres preguntas de la Ciudad

El precandidato a diputado nacional en CABA, por Libertad Avanza, mostró su desconocimiento sobre el distrito. Además, puso en duda la democracia.

El precandidato a diputado nacional por el espacio Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires, Javier Milei, estuvo como invitado en el programa Verdad Consecuencia, los jueves a las 23 hs, en el canal Todo Noticias (TN) y no dejó una buena imagen hacia sus votantes de cara a las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a celebrarse durante el próximo mes de septiembre.

En primer lugar, las conductoras Luciana Geuna y Maru Duffard buscaron hacer un ping pong de preguntas para que demuestre su conocimiento sobre el distrito que planea representar en el caso de triunfar en las PASO y luego en las generales. Lo cierto es que, en las respuestas, el dirigente y reconocido economista estuvo muy flojo. "Vamos a hacer tres preguntas para saber cuánto sabe del distrito que quiere representar, ¿está bien?", le consultó la primera de ellas, a lo que ni siquiera contestó.

La primera consulta fue: "¿Cuántas comisarías tiene la Ciudad de Buenos Aires?". Y sin vueltas, lanzó: "No lo sé". También referido a la actualidad de la jurisdicción, le consultaron si conoce los niveles de pobreza e indigencia en la CABA. "Debe estar en torno al 35%, la pobreza", opinó. "¿Ese es el número?", tiró Geuna y sin darle mucha importancia, Milei sostuvo: "Creo que debe estar por ahí, seguramente". La periodista le informó: "La pobreza en la CABA es del 16,5%". Para cerrar le consultaron sobre el Buenos Aires Presente (BAP) -programa que atiende a personas y familias en condición de riesgo social, afectadas por situaciones de emergencia o derechos vulnerados-, al que también desconoció.

Mirá el momento:

En otro momento del programa, la conductora Geuna puso el foco en el sistema democrático que nos atraviesa y preguntó: "¿Usted cree en la democracia?". Como si no hubiese escuchado la pregunta, Milei repreguntó: "Yo creo que la democracia tiene muchísimos errores. Te hago al revés la pregunta, ¿conocés el Teorema de Imposibilidad de Arrow?". Ante esto, la conductora mostró su molestia: "Yo le hago la pregunta de nuevo porque la que pregunta acá soy yo: usted cree en el sistema democrático?".

Ante esto, Milei se mostró aún más desafiante: "¿Y yo no puedo contestarte con una pregunta?". Mostrando algo de cansancio, la periodista de TN sostuvo: "Ahora me lo cuenta el teorema, no lo conozco. Pero es importante la pregunta y requiere de una respuesta contundente, es fácil. ¿Cree o no cree?". Y aún así, no contestó, reiterando: "Digamos, si usted conociera el teorema, tendría algunas conciliaciones".

Mirá el video: