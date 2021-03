Jorge Lanata afirmó que de Brito es un "maleducado"

Desde ayer que comenzó un picante ida y vuelta entre Jorge Lanata y Ángel de Brito, dos figuras del Grupo Clarín. El conductor de Los Ángeles de la Mañana contó que el periodista de Radio Mitre no le contesta los mensajes y le lanzó un ultimátum en caso de que vaya al nuevo programa de Jorge Rial. Marina Calabró le contó a Lanata lo sucedido en LAM el día anterior y el periodista le respondió a de Brito con una durísima definición: "Lo respeto, todo bien, pero es un maleducado".

Marina Calabró pasó como invitada ayer por Los Ángeles de la Mañana para hablar de TV Nostra, el programa conducido por Jorge Rial del que será parte desde el 5 de abril. Además, la periodista trabaja junto a Jorge Lanata en su programa de Radio Mitre. Teniendo en cuenta esto, de Brito le preguntó si tenía "escenas de celos" entre los dos Jorge. Calabró aseguró que sí y que hay "tires y aflojes" constantes, pero que Lanata una vez le dijo "Si te preguntan a quién querés más, vos deciles que a Rial, así no tenemos problemas de nada".

En ese contexto, la periodista contó que le había sorprendido lo preocupado que se había mostrado Rial ante las sucesivas internaciones de su colega del Grupo Clarín, y sumó que querían invitarlo a TV Nostra. Ahí fue cuando de Brito contó que Lanata no le contestaba los mensajes y que si iba al programa de Rial, él le iba a hacer "la cruz". "Paso a ser el enemigo número uno de Lanata", agregó con algo de humor.

En el programa de hoy en Radio Mitre, Calabró le contó del intercambio a Lanata. El periodista tuvo palabras bastante duras y contó el origen de su enojo con el conductor de LAM: "Yo a De Brito no le atiendo el teléfono porque quedó en comer conmigo, iba a venir con Yanina Latorre. Solo vino ella y él me clavó". "Lo respeto, todo bien, pero es un maleducado. Ni siquiera llamó para excusarse", agregó el columnista de Telenoche y TN Central.

Los Ángeles de la Mañana hoy empezó con un recorte de las palabras de Lanata, dándole el pie a de Brito a responder a lo que dijo el periodista de Radio Mitre. "Se enojó por culpa de Yanina Latorre, fue tu culpa", le recriminó a la angelita. Latorre le contestó que ella había tenido que "dar la cara" ante Lanata, pero de Brito volvió a arremeter: "Yo estaba cruzado ese día y me bajé, pero no avisaste y me hiciste quedar mal".