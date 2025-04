Pekín contraataca a los aranceles de EEUU frenando las importaciones de Hollywood

Imagen de archivo de un cine en Pekín, China.

China dijo el jueves que restringirá de forma inmediata las importaciones de películas de Hollywood en represalia por la escalada arancelaria del presidente Donald Trump sobre los productos chinos importados.

Después de tres décadas durante las cuales China importaba anualmente 10 películas de Hollywood, su Administración Nacional de Cine (NFA, por sus siglas en inglés) dijo que el aumento de los aranceles de Trump a las importaciones chinas reducirá aún más la demanda interna de cine estadounidense en China después de años de declive.

"Seguiremos las reglas del mercado, respetaremos las elecciones del público y reduciremos de forma moderada el número de películas estadounidenses importadas", dijo la NFA en su página web.

Chris Fenton, autor de "Feeding the Dragon: Inside the Trillion Dollar Dilemma Facing Hollywood, the NBA, and American Business", afirmó que la medida es una "forma muy notoria de hacer una declaración de represalia con casi cero desventajas para China".

Las películas de Hollywood sólo representan el 5% de la taquilla total del mercado chino. Y lo que es peor para Hollywood, China grava esa pequeña cantidad con un 50% de impuestos antes de que los ingresos retornen a Estados Unidos", declaró Fenton a Reuters.

Los estudios de Hollywood reciben sólo el 25% de la taquilla china, mientras que otros mercados dan a los estudios el doble, afirmó.

En 1994, China empezó a importar 10 películas estadounidenses al año mediante el modelo de distribución de ingresos compartidos, reconocido internacionalmente. Importaciones como "Titanic" y "Avatar" se convirtieron en éxitos de taquilla en el mercado chino, haciendo que actores como Leonardo DiCaprio y directores como James Cameron se convirtieran en nombres conocidos entre los cinéfilos chinos de todas las generaciones.

China es el segundo mercado cinematográfico del mundo. Sin embargo, en los últimos años, a medida que ha florecido la cultura local del entretenimiento, ha disminuido el entusiasmo del público chino por las películas de Hollywood. Desde 2020, las películas nacionales han representado sistemáticamente cerca alrededor del 80% de los ingresos anuales de taquilla, frente al 60% anterior.

Con información de Reuters