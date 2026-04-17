Robert Downey Jr. y Chris Evans vuelven a Marvel para la nueva película "Doomsday"

Robert Downey Jr., miembro del reparto de la próxima película "Vengadores: Doomsday", habla durante la presentación de Walt Disney Studios en CinemaCon, la convención oficial de Cinema United, en Las Vegas, Nevada, EEUU

Las estrellas de la saga de superhéroes de Marvel Robert Downey Jr. y Chris Evans ‌ofrecieron un adelanto el ‌jueves de la próxima película de Marvel Studios, "Doomsday", y presentaron el primer tráiler a los propietarios de salas de cine, que esperan que la película cierre el año de taquilla 2026 por todo lo alto.

Downey Jr., que interpretó a Iron Man en anteriores entregas de "Los Vengadores", aparecerá en "Doomsday" como ​el villano Doctor ⁠Doom. La película es la primera de Marvel, propiedad ‌de Walt Disney , en reunir a Los Vengadores ⁠y a los X-Men.

"Sinceramente, no podía ⁠imaginarme volver con este increíble equipo, tras una racha tan gloriosa de éxitos y alegría creativa, y mucho menos como ⁠un nuevo personaje", dijo Downey Jr. en el escenario ​de la convención CinemaCon de propietarios de ‌salas de cine.

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Evans, que interpretó ‌a Steve Rogers y a su alter ego, el ⁠Capitán América, en anteriores películas de Marvel, dijo que su regreso fue inesperado.

"Dije que solo volvería si había una razón de verdad, y en ‘Doomsday’ hay una razón muy real ​por la ‌que estos héroes necesitan a Steve Rogers", dijo.

En las escenas mostradas al público de la CinemaCon, se oye a Thor, interpretado por Chris Hemsworth, decir "vamos a necesitar un milagro", antes de ver a Rogers.

El ⁠público de la CinemaCon respondió con un aplauso y vítores entusiastas, lo que llevó a Downey Jr. a pedir que se volviera a reproducir el tráiler.

Las películas de Marvel han recaudado casi 33.000 millones de dólares en taquillas de todo el mundo, la cifra más alta de cualquier franquicia cinematográfica.

"Vengadores: Endgame", estrenada en ‌2019, es la segunda película más taquillera de todos los tiempos.

"Vengadores: Doomsday" se estrenará el 18 de diciembre, el mismo día que la tercera entrega de la saga de ciencia ficción "Dune" de Warner Bros. , lo que dará lugar a una ‌batalla de taquilla bautizada como "Dunesday".

Los operadores de salas de cine afirmaron que consideraban que ambas películas son dos de los estrenos más ‌importantes del año.

Disney ⁠también promocionó la próxima película de "Star Wars", "The Mandalorian and Grogu", que llegará a los cines en ​mayo, y una versión de acción real de "Moana" ("Vaiana", en España), cuyo estreno está previsto para julio.

Con información de Reuters