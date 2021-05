Diego Maradona y un audio desgarrador que se filtró en las últimas horas.

En las últimas horas, un desgarrador audio de Diego Maradona fue filtrado y en el mismo se evidenció cómo era su vida diaria en cuanto a los dolores corporales y sufrimiento rutinario. El mismo fue revelado por Teleshow y en él se puede oír al astro argentino pedir ayuda para calmar sus dolencias.

Quien recibió este mensaje de Diego Maradona, menos de un año antes de morir, fue el doctor Mariano Castro. Él fue uno de los médicos que lo acompañó en su rehabilitación en Cuba y quien se transformó en uno de sus amigos más entrañables.

“Hola Harry, hola Harry. A ver si es verdad que el Feo hizo el curso de masajes porque me duelen las dos piernas, hermano. Me duelen las dos piernas y tengo la cintura saturada, ¿viste? Así que eso quería contar. Chau Harry, me divertí mucho, la verdad”, expresó Diego, quien apodó así a su doctor por "Harry, el sucio" (NdeR: alegaba que Castro "no se bañaba").

En tanto, el "Feo" es Mariano Israelit, un masajista que se transformó en parte del entorno de confianza de Diego Maradona. “La noche anterior habíamos ido a comer a la casa. Y, al otro día, Diego se levantó muy dolorido y le mandó ese mensaje a Castro pidiendo que yo fuera a hacerle masajes. Él le decía ‘Harry’ por ‘Harry el sucio’, porque decía que nunca se bañaba. Y se ve que no encontró mi número, porque en la desesperación le mandó el audio a él”, explicó Israelit en diálogo con Infobae.

“Obviamente, estaba Charly (Ibañez). Creo que Rocío (Oliva) no estaba, pero esa noche sí había venido su padrastro (José Digno Valiente). Habían planeado la operación que se hizo en la Clínica Olivos, pero él nunca estuvo conforme con como había quedado. Yo escuché al médico que lo operó (Diego Eyharchet) que dijo que no le dieron mucha bola con el post operatorio, que no hizo la rehabilitación... Pero la verdad es que, cada vez que íbamos a la casa, teníamos que levantarlo entre Mariano y yo, porque no podía ni caminar. Y eso era hasta para ir al baño”, recordó el masajista, quien luego procedió a contar cómo encontró a Diego Maradona al momento de acudir a su hogar para realizarle los masajes que pidió.

Cómo estaba Diego Maradona al llegar Israelit a su domicilio

Sin filtros, Israelit recordó: “Cuando yo llegué al mediodía, estaba con muchos dolores en las rodillas. Los gemelos los tenía recontra duros. Y no podía más de la espalda. Le estuve haciendo masajes durante una hora hasta que se quedó completamente dormido. Y ahí me fui de la casa. Imaginate lo que era para un deportista de elite como era él, no poder ir ni al baño solo, no poder caminar ni diez pasos...Yo veía los posteos que hacían en su Instagram y ponían videos en cámara rápida para que no se notara la lentitud que tenía Diego en su desplazamiento. La verdad es que era muy triste verlo así”.