La guerra tras el fallecimiento del "Diez" no tiene fin.

La batalla legal y mediática en el entorno de Diego Armando Maradona está muy lejos de terminar luego de su muerte aquel triste 25 de noviembre de 2020: ahora, Gianinna demostró con un audio que Leopoldo Luque y el resto descartaron una ambulancia para el crack durante sus últimos días porque supuestamente "estaba descansando bien".

Apenas diez días antes del fallecimiento, el exjugador estaba con vómitos y se sentía mal de la panza, pero su equipo médico aseguró que igualmente la situación estaba controlada. Alertada por lo que le habían contado los enfermeros que acompañaban al exdeportista en la casa en Benavidez, Nancy Forlini (la doctora que desde la prepaga coordinaba la internación domiciliaria del "Diez") le ofreció a la menor de sus hijas enviar una ambulancia al hogar, algo a lo que ella se negó porque obedeció a los consejos de los especialistas.

“Decime, Gianinna, porque los enfermeros que están en el domicilio ya llamaron al móvil por el tema de los vómitos. Decime qué quieren hacer, no estaría mal revisarlo, pero decime por favor porque ya está yendo el móvil para allá”, le preguntó la jefa de los sanitaristas a través de un audio de Whastapp que se difundió en el programa Los ángeles de la mañana, por El Trece.

Entonces, la madre de Benjamín Agüero respondió: “Hola Nancy, disculpame, tengo un grupo con Agustina (Cosachov, la psiquiatra de Maradona), Luque y compañía y me dijeron que ya estaba solucionado. Dijeron que mi papá dormía, que no había médicos y que iban a esperar hasta mañana, que él estaba descansando bien...”.

Entonces, Forlini le devolvió: “Bueno, si ustedes deciden esperar hasta mañana ok, suspendo el móvil y les dejamos dicho a los enfermeros que ante cualquier mínimo síntoma llamen". Y aclaró que "la indicación nuestra era obviamente que vaya un móvil para estar tranquilos, pero bueno, si ustedes no quieren no podemos ir en contra de la voluntad familiar”.

Así sigue la causa por la muerte de Diego Maradona

Por el momento hay siete imputados, entre ellos el neurocirujano Luque, Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz y la enfermera Daiana Madrid. Algunas fuentes en el expediente revelaron semanas atrás que esa lista no estaba cerrada bajo ningún concepto y que podría extenderse a otras personas que rodeaban al astro del fútbol.

La junta médica se encuentra elaborando un informe, a partir del cual los fiscales deberán evaluar si la causa sigue caratulada como "homicidio culposo" cometido por el abandono y la negligencia de los responsables de cuidar la salud del ídolo o si se recapitula como "homicidio simple con dolo eventual".