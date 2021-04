Cristiana Sinagra defendió a su hijo tras las acusaciones de Matías Morla

La primera entrevista tras la muerte de Diego Armando Maradona que dio su ex abogado, Matías Morla, puso de cabeza al mundo entero y por primera vez desde que murió el padre de su hijo, la mamá de la mamá de Diego Junior, Cristiana Sinagra, apareció en los medios para defender a su hijo de las acusaciones de Morla.

En diálogo con TV Nostra, el nuevo programa de Jorge Rial, el ex apoderado de Maradona aseguró que el exjfutbolista tenía dudas sobre si Diego Jr. era o no su hijo biológico, lo que causó el enojo de Cristiana Sinagra. “Diego Junior me parece un chico que sufrió, tuvo muchas dudas sobre la paternidad, hasta Diego tenía esas dudas y se lo dijo: ‘mirá, yo sé que tu mamá estuvo con algunos hermanos míos’, hay charlas dudando de la paternidad y no entiendo que Junior ahora hable mal de mí. Es el mismo que me llamaba y me pedía un Mercedes Benz”, afirmó Morla.

En el mismo momento en que el abogado hacía estas fuertes declaraciones sobre su persona, la mamá de Diego Jr. compartió una imagen a través de su cuenta de Instagram en la que reflexionó sobre el karma, ¿casualidad?. "El dolor que causamos vuelve tarde o temprano. Antes o después, todo llega", publicó.

Como no le fue suficiente y la bronca seguió creciendo a medida que Morla la seguía injuriando tanto a ella como a cualquiera de la familia Maradona como sus hijas Dalma, Gianinna y Jana, horas más tarde Cristiana se comunicó con Intrusos en el espectáculo, magazine de espectáculos conducido por Adrián Pallares y Rodrigo Lussich para defenderse.

"Existen todas las pruebas. Yo no he conocido, ni frecuentado, ni he salido con los hermanos de Maradona. No sólo están los pasajes aéreos sino que hay entrevistas que han dado los hermanos que jugaban en Argentina 86. Si te informás bien, sabés que en noviembre de 1985, los hermanos de Diego estaban en Argentina", aclaró a través de un audio.

Luego, apuntó directamente contra Morla al no entender el ensañamiento con su hijo. “Él sufrió por 30 años antes de abrazar al padre y continúa ahora. Quiero decir que Diego jamás ha dudado de su paternidad conmigo, jamás, ni estando en Nápoles, ni antes, ni después, puedo contar tantas cosas”, aseguró.

Tras sentirse difamada por el polémico abogado, afirmó que pondrá un letrado en la Argentina para que “tutele” por su persona: “No sé por qué motivo Morla hace esto con mi hijo, con quien siempre tuvo una relación excelente, siempre fue educado, siempre ha respetado la relación con todos”, compartió.

"Yo a Diego lo conocí en diciembre de 1985. Su hermano Lalo salía con mi hermana, no conmigo. Yo no lo conocía. Este ensañamiento, esta malicia con mi hijo que no sólo ha sufrido 30 años antes de conocer a su padre sino que se continúa ahora... Quiero decir que Diego, el padre de mi hijo, jamás ha dudado de su paternidad conmigo", completó.