Día de la Sidra: el mapa de locales en Palermo y Nordelta que ofrecen versiones tiradas, tragos de autor y 2x1

Cada 3 de junio se celebra el Día Mundial de la Sidra y en medio del gran auge de esta bebida en el país, la ciudad de Buenos Aires cuenta con tres sitios claves para salir a celebrarlo con promociones. Desde 2x1, descuentos y hasta versiones tiradas, conocé los mejores sitios para ir a disfrutar de una buena sidra.

Día de la Sidra: el mapa de locales en Palermo y Nordelta que ofrecen versiones tiradas, tragos de autor y 2x1

La Boque de Palermo

En La Boque de Palermo, la sidra tirada 1888 aparece como ese gesto simple que cambia el ánimo de la mesa: una sidra fresca, de perfil frutado y burbuja amable, elaborada con manzanas seleccionadas que le dan un carácter limpio y muy tomable. Se sirve en copa de vino y con mucho hielo, una presentación relajada que acompaña el clima de picoteo del lugar.

El sitio ofrece 2x1 en aperitivos de martes a domingos entre las 17 y las 20 hs. Funciona como un arranque perfecto para compartir entre varios, sobre todo cuando empiezan a llegar las tortillas, los buñuelos y croquetas, el choripán o las empanadas de carne de asado.

Dirección: Soler 5101, Palermo.

Hierro

En Palermo y Nordelta, Hierro suma a su propuesta gastronómica una alternativa refrescante y poco habitual: la sidra artesanal Griffin, elaborada a partir de peras Williams patagónicas y reconocida por su perfil frutado y de gran frescura. Esta bebida, desarrollada por una marca con más de 17 años de experiencia, ofrece notas cítricas, un suave dulzor y un intenso aroma a pera madura, y puede disfrutarse tanto en botella de 475 cc como tirada en el local porteño. La sidra también protagoniza parte de la barra de autor en cocktails como el Macana, que combina Aperol, shrub de limón, soda, pera deshidratada y tomillo fresco.

Para el maridaje, Hierro propone preparaciones que dialogan con ese perfil entre dulce y fresco, como la burrata con nduja y brotes orgánicos o la provoleta Hierro con ananá grillada, miel de la pradera y pistachos.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta; Costa Rica 5602, Palermo.

Rioba Bodegón

Dentro de su propuesta gastronómica en Palermo, Rioba Bodegón incorpora una sidra tirada que se alinea con su enfoque de cocina porteña de impronta casera y servicio tradicional. Se trata de Julia & Echarren CHACRAS, elaborada con manzanas de la Patagonia, de estilo seco y con una graduación de entre 6 y 7%, producida en Río Negro y reconocida en el certamen SISGA (Asturias).

Servida desde canilla en pingüinos —un formato asociado al servicio clásico—, la sidra se integra a una experiencia que combina mozos uniformados y una ambientación con manteles a cuadros y detalles de inspiración tradicional. En este contexto, se sugiere acompañarla con platos de la carta como las gambas al ajillo con pan brioche o las milanesas en versiones para compartir, en línea con una propuesta centrada en porciones amplias y recetas de base casera.