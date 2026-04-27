Día Internacional de las Ribs: 4 lugares de Buenos Aires para comer las mejores

Cada 27 de abril se celebra el Día Internacional de las Ribs y, en medio de la amplia oferta gastronómica de la ciudad de Buenos Aires, hay cuatro lugares que se destacan por ofrecer la mejor versión de estos platos para disfrutar al máximo este día. A dónde ir a comer las mejores ribs porteñas.

Los 4 lugares claves para ir a comer ribs en Buenos Aires

Bruce Grill Station

Si hay un plato que define la identidad de Bruce Grill Station son sus ribs. Las “El Jefe”, una tira de nueve costillitas de cerdo, llegan a la mesa después de un proceso largo que arranca con una marinada especiada, sigue con horas de ahumado y termina con una cocción que las deja tan tiernas que se despegan del hueso sin esfuerzo. Antes de servirse, se pintan con salsa barbacoa casera y pasan por la parrilla para intensificar ese sabor ahumado tan característico.

El plato se acompaña con papa rellena —bien cargada con queso crema, panceta, ciboulette y cheddar— y una clásica coleslaw, en un combo contundente que resume el espíritu del lugar: puro sabor y disfrute al estilo americano.

Dirección: Martín Fierro 3246, Parque Leloir.

Foga

En el corazón de Palermo, Foga presenta una propuesta centrada en la cocina al fuego y el uso de técnicas de ahumado. En ese marco, del 27 de abril al 1 de mayo llega la Semana de las Ribs, una acción especial que incorpora dos opciones fuera de carta:

Las back ribs de res: con costillas de ternera ahumadas en espinillo y cerezo, con rub patagónico y salsa de hongos de pino.

con costillas de ternera ahumadas en espinillo y cerezo, con rub patagónico y salsa de hongos de pino. Las baby ribs Foga: ribs de cerdo ahumadas en quebracho y manzano, servidas en tempura de beer honey con salsa barbecue de Jack Daniels.

Se trata de una oportunidad única para disfrutar de este plato en distintas versiones y con muchísimo sabor.

​​​​Dirección: Honduras 5098, Palermo.

Hierro

En la sede de Nordelta de Hierro, las ribs son una apuesta fuerte para quienes buscan sabores intensos y bien logrados. Se trata de una porción generosa de 500 gramos de costillas de cerdo que pasan por un proceso largo y cuidado: primero se ahúman, después se cocinan al vacío y finalmente se terminan durante horas en horno a baja temperatura, lo que da como resultado una carne súper tierna, que se despega del hueso casi sin esfuerzo. Llegan a la mesa con una salsa barbacoa casera que combina morrón quemado y tomates cocidos a la leña, logrando ese equilibrio entre lo ahumado, lo dulce y un toque ácido.

Dirección: Boulevard del Mirador 220, Nordelta.

Ribs al Río

Para celebrar el Día de las Ribs, Ribs al Río se posiciona como uno de los destacados porque logra combinar humo, fuego y técnica. La marca busca traer el espíritu del smokehouse texano a la escena local. Sus ribs, ahumadas entre 8 y 12 horas, son un emblema de esta nueva cultura gastronómica que gana terreno. En su propuesta, las Baby Back Ribs —en versión Jr. o clásica— destacan por su jugosidad y equilibrio con la salsa BBQ.

Mientras que las Spare Ribs ofrecen un perfil más intenso y carnoso. A partir de esa base, la marca también desarrolló nuevas formas de degustar el ahumado a la mesa, como el rib-wich, un sándwich donde la carne se desarma y se combina con cheddar, cebolla caramelizada y salsa BBQ, ampliando el universo de las ribs más allá del formato tradicional.