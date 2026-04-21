El nuevo bodegón de CABA que recupera la cocina casera y estética de los años '60 y 70: dónde queda y los platos que sirve

La escena gastronómica de la ciudad de Buenos Aires tiene muchísimas propuestas, pero un bodegón porteño se destaca por recuperar la cocina casera y los platos abundantes: Rioba. Se trata de un restaurante que conserva el espíritu clásico y la estética de los bodegones de las décadas del 60 y 70, pero con un punto de modernidad.

Rioba: el bodegón que es furor en la ciudad de Buenos Aires

Rioba —que hace referencia a "barrio" al revés— logra combinar la cocina porteña tradicional y la actual con el foco en la abundancia y el servicio directo. Así, se posiciona como una opción diferente en Palermo para ser escenario de encuentros y comidas compartidas.

El restaurante se desarrolla en un espacio con la estética clásica de los bodegones de los 70: la fachada cuenta con carpinterías de madera y amplias puertas vidriadas abiertas hacia la calle, mientras que el salón principal tiene mesas vestidas de blanco y, por encima, los típicos manteles a cuadros rojos. El piso de damero y paredes de ladrillo a la vista, completan el espacio.

Rioba se caracteriza por conservar lo tradicional de los bodegones porteños con una pizca de modernidad

Además, la decoración incluye fotos emblemáticas de escenas porteñas, pingüinos para el servicio de vino y detalles vintage que refuerzan su identidad.La experiencia se completa con un servicio de mozos de estilo tradicional, con chaleco, moño y libreta en mano, que aporta cercanía y ritmo al servicio. Es clave saber que no se cobra cubierto y la recepción incluye un aperitivo de cortesía —vermut, pan y salchichitas con mostaza—, con la posibilidad de sumar un limoncello al cierre.

Qué platos ofrecen: el menú de Rioba

La carta se caracteriza por ofrecer platos clásicos argentinos, caseros y en porciones abundantes. Entre las estrellas del menú se encuentran las milanesas en formato grande con versiones como la clásica, la napolitana o la suprema Maryland.

La estrella del menú son las milanesas, pero también cuenta con distintos platos clásicos argentinos

Entre las entradas frías se destacanjunto a una picada con fiambres y quesos. Mientras que en las entradas calientes hay buñuelos de acelga con alioli, gambas al ajillo, tortilla de papas con chorizo colorado, provoleta grillada, mollejas al verdeo, rabas y bombas de papa.

Entre los principales, el menú incluye cortes como bife de chorizo y asado banderita, costillitas de cerdo a la riojana y carne al horno con cocciones de hasta 10 horas, además de alternativas de pescado como la trucha a la manteca. Las pastas caseras —como ñoquis, cintas, sorrentinos y ravioles— se combinan con salsas tradicionales, mientras que cada 29 el restaurante suma una propuesta especial de ñoquis en formato “picada”, ideal para llevar al centro de la mesa y compartir. La carta se completa con risottos, guarniciones y ensaladas.

Una de las entradas destacadas son las provoletas

Los postres retoman clásicos del recetario local como flan, budín de pan, panqueques de dulce de leche y arroz con leche, junto a opciones con helado como el panqueque de manzana al rhum con helado de canela y la copa helada de la casa, en línea con la lógica de porciones grandes del lugar.

En el rubro bebidas, Rioba incorpora un diferencial con alternativas tiradas como vermut, sidra y tinto de verano, disponibles por vaso o en formato de mesa, además de cerveza tirada y cócteles tradicionales. La carta de vinos reúne etiquetas de bodegas reconocidas y mantiene el servicio en pingüinos, en sintonía con la identidad del bodegón.