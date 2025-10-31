El Louvre quedó expuesto a robos por subestimación crónica de riesgos, dice ministra francesa

La policía francesa practica más detenciones en la investigación del atraco al Louvre

ters) -Una "subestimación crónica y estructural del riesgo de intrusiones y robos" dejó al Louvre expuesto durante más de 20 años a un atraco como el que sufrió el museo este mes, dijo el viernes la ministra francesa de Cultura, Rachida Dati.

Las lagunas en la seguridad contribuyeron al descarado atraco perpetrado a plena luz del día el 19 de octubre, en el que cuatro ladrones encapuchados se llevaron ocho valiosas piezas valoradas en 102 millones de dólares de la galería Apolo del museo, que alberga las joyas de la Corona francesa.

Un informe preliminar sobre el robo reveló que el museo carecía de equipos de seguridad adecuados, estaba mal organizado y sus protocolos eran obsoletos, dijo Dati a la cadena de televisión TF1.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

"Los dispositivos tal y como estaban instalados, los dispositivos de alarma y seguridad tal y como estaban instalados el día del robo en el Museo del Louvre, funcionaban correctamente", pero eso no fue suficiente para evitar el robo, ya que la seguridad "no era una prioridad", dijo Dati.

Agregó que el museo introducirá más seguridad a final de año, incluyendo dispositivos antiintrusión y barreras antiempotramiento de vehículos en las vías públicas cercanas.

La directora del Louvre, Laurence des Cars, dijo a los senadores la semana pasada que había presentado su renuncia tras el robo, pero Dati la rechazó.

Des Cars habló de su "decepción y sorpresa" por el estado del Louvre, el museo más visitado del mundo, cuando se trasladó allí desde el Museo de Orsay, hogar de los impresionistas franceses.

Hasta el momento se ha detenido a siete sospechosos en relación con el robo, pero no se ha recuperado ninguna de las joyas robadas.

Con información de Reuters