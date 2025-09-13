Vinagre y arroz crudo: el truco olvidado que usaban las abuelas de antes.

Las abuelas de antes conocían el hogar a la perfección. Con muy poco, podían dejar reluciente cada superficie que tuvieran enfrente, por más grande que fuera la mancha. Los "trucos" o, mejor dicho, la expertiz, se compartían de generación en generación y resolvían problemas domésticos como quitar el sarro, devolver el brillo a la vajilla o limpiar las botellas de vidrio.

Si de botellas de vidrio hablamos, las abuelas de antes tenían un truco para limpiarlas; incluso aquellas que tienen el cuello más estrecho. Solo se necesita de arroz crudo y vinagre, dos ingredientes que se encuentran en cualquier alacena.

Cómo es el truco que mezcla vinagre y arroz crudo

Si tenés en frente una botella de vidrio o un florero con un cuello muy angosto, en el que es imposible introducir un cepillo o trapo, podés usar el siguiente truco, para el cual solo necesitás de vinagre y arroz crudo:

Si se mezcla vinagre con arroz crudo se pueden limpiar las botellas de vidrio y floreros.

Poné dentro del recipiente un puñado de arroz crudo (con 2 o 3 cucharadas alcanza).

Agregá un chorrito de vinagre blanco y un poco de agua tibia.

Tapá la boca con la mano o un repasador y agitá enérgicamente durante unos segundos. El arroz actúa como un abrasivo suave, mientras que el vinagre desinfecta y elimina manchas u olores.

Enjuagá bien con agua limpia y dejá secar boca abajo.



El resultado va a ser una botella o florero como nuevo, con el vidrio brilloso y espejado. Este "truco" no es más que la experiencia de las abuelas de antes, que a través de la prueba y error, daban con la respuesta a la mayoría de los problemas caseros.

Otro truco casero con vinagre y arroz crudo

El vinagre y el arroz crudo no solo funcionan para limpiar botellas de vidrio o floreros, sino que, un electrodoméstico muy utilizado, pero también difícil de limpiar, puede ser la siguiente "víctima" del truco de las abuelas de antes. Se trata de la licuadora, y a continuación te contamos cómo limpiarla:

Retirá el filtro o vaso de la licuadora y agregá una cucharada de arroz crudo.

Sumá medio vaso de vinagre blanco y agua tibia hasta cubrir el arroz.

Tapá y agitá fuerte durante unos segundos.

Enjuagá con agua limpia y dejá secar.



No se trata de ninguna magia, sino que el arroz crudo frota suavemente las paredes del recipiente, eliminando residuos pegados de jugos o purés, mientras que el vinagre ayuda a desinfectar y a sacar olores fuertes. Este truco es ideal para eliminar restos de frutas que dejan manchas o malos olores.