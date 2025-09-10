Cómo cocinar arroz en microondas y que salga cremoso: la receta fácil y rápida

Arroz blanco en microondas: una receta básica y versátil para acompañar carnes, pescados o vegetales

El arroz en microondas se ha convertido en una alternativa práctica para quienes buscan rapidez sin resignar sabor ni textura. Cocinar este grano en pocos minutos permite obtener desde un acompañamiento sencillo hasta un plato completo y nutritivo. Para lograr un verdadero arroz cremoso, la clave está en los ingredientes y en los tiempos de cocción.

Receta de arroz blanco en microondas

El arroz blanco es una de las preparaciones más versátiles y puede servirse con carnes, pescados o vegetales. Según la recomendación de Cocineros Argentinos, solo se necesitan tres ingredientes básicos:

1 taza de arroz doble carolina

3 tazas de agua

1 cucharada de sal

La preparación comienza colocando el arroz, el agua y la sal en una fuente de vidrio apta para microondas. El tiempo de cocción es de aproximadamente 12 minutos a potencia máxima. Una vez listo, el resultado es un arroz suelto y tierno, ideal para acompañar cualquier plato principal.

Cómo hacer arroz cremoso con verduras en microondas

Para transformar este cereal en una opción más completa y sabrosa, la receta de arroz cremoso con verduras es una excelente alternativa. En este caso, los ingredientes aportan textura y un sabor más intenso:

1 taza de arroz doble carolina

2 ½ tazas de agua

½ taza de crema

1 cubito de caldo

1 taza de brócoli en arbolitos

1 zanahoria en cubos

150 gramos de mozzarella en dados

El procedimiento comienza mezclando en una fuente de vidrio el arroz, el agua, la crema y el cubito de caldo. Se cocina en el microondas durante 6 minutos, abriendo de vez en cuando para evitar que se desborde. Luego se incorporan el brócoli, la zanahoria y la mozzarella, y se cocina por otros 6 minutos más. Es importante revisar la preparación para añadir un poco más de agua si fuera necesario. El resultado es un arroz cremoso con vegetales y queso derretido, perfecto para un plato principal nutritivo.

Arroz cremoso con verduras: una opción rápida y nutritiva lista en pocos minutos

Consejos para cocinar arroz en microondas

La técnica de preparar arroz en microondas requiere algunos cuidados simples para garantizar buenos resultados. Usar recipientes de vidrio o cerámica asegura una cocción uniforme y evita que se absorban sabores extraños. Además, conviene abrir el microondas en intervalos para controlar que el líquido no desborde y ajustar la cantidad de agua si el grano aún no está en su punto.

Otro aspecto importante es dejar reposar el arroz unos minutos después de retirarlo. Este paso permite que los granos absorban el vapor restante y la textura final sea más pareja, tanto en el caso del arroz blanco como en el de las versiones cremosas.

Una receta práctica y versátil

La posibilidad de preparar una receta de arroz en microondas simplifica la cocina diaria y ofrece resultados sorprendentes en menos tiempo. Ya sea en su versión básica o acompañado de verduras y queso, este método permite disfrutar de un plato casero, económico y adaptable a distintos gustos. Con simples pasos, el arroz puede transformarse en un acompañamiento ligero o en un plato principal cremoso y lleno de sabor.