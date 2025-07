¿Sos la persona favorita de tu gato? Las claves para saberlo, según expertos.

Los gatos, al igual que los humanos, también tienen personas favoritas. Según expertos, hay algunos factores de comportamiento humano que influyen directamente en qué tanto apego y cariño estos felinos desarrollan hacia cada persona. Si alguna vez te preguntaste qué tanto te quiere tu gato, o bien si sos su persona favorita de la casa, esta información te puede dar algunas pistas.

Las personas favoritas de los gatos no son azarosas. Según expertos del sitio web especializado en gatos, Catster, hay tres factores determinantes en los que se basan los gatos para elegir a su persona favorita. No te preocupes si no cumplís con alguno de ellos. Lo importante es que lo sepas para, de ahora en más, fortalecer la relación con tu gato. Aunque puedan parecer animales complicados de satisfacer, estas claves te pueden orientar para comprenderlos mejor.

Cómo saber si soy la persona favorita de mi gato

1. Tiempo de calidad

El factor más determinante, según expertos de Catster, es qué tanto tiempo pasás con tu gato. Los gatos valoran mucho el tiempo de calidad, ya que esto fortalece la conexión y el vínculo con sus dueños. Los animales también reconocen quién es la persona de la casa que más satisface sus necesidades básicas, como alimentarlo, jugar con él, acariciarlo o incluso proporcionarle un ambiente de comodidad. Si no podés estar mucho tiempo con él porque estás todo el día afuera de tu casa trabajando y/o estudiando, asegurate de darle atención cuando llegues.

2. Tranquilidad, control del temperamento y voz calma

Por otro lado, un aspecto clave es el tono de voz humano. Los gatos son muy sensibles a los estímulos, especialmente a los auditivos. Es por esto que tienen cierta preferencia por las personas tranquilas, con un tono de voz sereno y que proyectan calma interior. Hablarles con una voz suave, en un tono no tan elevado, hace que se sientan más confiados y seguros. Si te querés ganar el cariño de tu gato, es fundamental que controles tu temperamento y no grites, ya sea para dirigirte a él o bien en su presencia, ya que se estresan mucho con las voces fuertes. Según los expertos del sitio, es por esto que suelen preferir a las mujeres, ya que en general, tienen tonos de voz más calmos y movimientos más delicados.

3. Independencia y espacio personal

En tercer lugar, también es muy importante que les des su espacio personal. Si bien necesitan sentirse queridos y acompañados, la mayor parte del tiempo los gatos quieren sentirse libres. Estos animales valoran mucho su independencia. Entrar a su espacio personal de manera forzada, o no estar atento a su lenguaje corporal cuando te pide espacio, puede hacerlo sentir muy mal. Es importante que además de cuidarlo y jugar con él, estés ahí para ofrecerles un ambiente seguro donde puedan irse cuando quieran. Es fundamental encontrar el equilibrio perfecto entre pasar tiempo de calidad con él y estar presente, y cederle su espacio cuando lo pide.