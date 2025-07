¿Por qué los gatos buscan estar al sol?

Por qué a los gatos les gusta estar al sol.

Hay momentos del día en los que los gatos van deambulando por diferentes partes del hogar en búsqueda de un espacio donde descansar, pero donde también puedan tener contacto directo con los rayos solares que se filtran. Una actitud que puede despertar cierta ternura en las personas, aunque esconde un secreto vinculado con la mejora de las condiciones de vida del animal.

Durante el invierno, los animales domésticos adoptan una serie de actitudes con el fin de comenzar a regular su calor corporal a pesar de que se encuentran refugiados. Una de las más habituales es que se produzca un cambio absoluto del pelaje por uno más pesado. Este no solo los protege del frío, sino que también es por comodidad para poder desplazarse en el exterior en caso de que sea necesario. Luego, se dan determinados comportamientos que las personas deben seguir con atención para que puedan desarrollar ciertas actividades.

Por qué a los gatos les gusta estar al sol.

"Flaco, ¿no tenés que laburar que me venís a romper mientras tomo sol?", expresó Marstesta, como figura su usuario de X (Ex Twitter). En la imagen se puede apreciar que un felino se encuentra parado directamente contra los rayos solares y mira de forma fija hacia la cámara como si estuviera pidiendo un momento de tranquilidad.

¿Por qué se ponen al sol?

No importa si es dentro de la casa o en el exterior, los gatos se van moviendo durante el día con el fin de encontrar un lugar en donde los rayos solares impacten de forma directa. Se trata de una manera de mantener el calor corporal que suele ser superior a la de las personas. Además, es una manera de reservar la energía metabólica que podría llegar a destinarse para otro tipo de actividades.

Por otro lado, los felinos usan a los rayos del sol para obtener vitamina D, placer y relajación. Es por ello que se debe asegurar que tengan un lugar reservado en el hogar para este tipo de actividad y dejarlo que se tomen todo el tiempo que consideren ideal para desarrollarla. No obstante, los días de intenso calor pueden ser riesgosos y es obligatorio que cuenten con un espacio que les brinde sombra y agua para que se mantengan hidratados.

Cuál es el mejor lugar para poner la cama de los gatos en invierno

Hay dos sectores del hogar que deben ser considerados para colocar la cama o las mantas en las que el gato se acostará para descansar. Lo ideal es que se encuentren alejadas de puertas, ventanas y todas aquellas zonas en las que el cambio brusco de temperatura es frecuente. Esto puede provocar que su calor corporal disminuya y haya riesgo de que sufran enfermedades.

Uno de los lugares ideales para colocar la cama de los felinos es uno elevado, debido a que el calor suele concentrarse en esas partes. Además, son espacios en los que no hay tanto movimiento y se sentirán seguros de que no van a ser molestados por alguien. Mientras que la otra alternativa se encuentra vinculada con las fuentes que emiten calor como las estufas. Eso sí, se debe pensar en una distancia significativa con el fin de que no se quemen o se sientan agobiados.