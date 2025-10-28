El Pasaje Olleros es uno de los atractivos del barrio de Chacarita.

En el barrio de la Chacarita en la Ciudad de Buenos Aires se encuentra un edificio que es una atracción turística, tanto por su historia como por su diseño de época pintoresco. Se trata del Pasaje Olleros, situado cerca del cementerio del mencionado barrio y de la estación de subte Federico Lacroze.

Cómo es el Pasaje Olleros

El edificio es una construcción creada en 1927 con un estilo colonial, sobre lo que antes eran las caballerizas de la comisaría 29, y una de las razones por las que se volvió famoso es que fue la casa de la infancia del humorista Carlitos Balá. El Pasaje fue declarado Patrimonio Histórico de la Ciudad por su importancia cultural.

Carlitos Balá residió en el departamento 28 del Pasaje Olleros, un lugar con historia que también fue escenario de diversas películas y publicidades, según detalla Billiken. Al momento de su construcción, este tipo de edificaciones se destinaba principalmente a viviendas de renta popular, consideradas una opción más moderna en comparación con los tradicionales conventillos.

El Pasaje Olleros, situado en la calle homónima al 3950, es una tradicional construcción porteña donde actualmente conviven varias familias en sus distintos departamentos y casas. El edificio alberga un total de 35 unidades distribuidas en planta baja, primer y segundo piso, todas con un diseño tipo PH. Su rasgo más distintivo es el amplio patio central de estilo colonial, un espacio compartido que puede apreciarse desde los balcones que rodean el conjunto habitacional.

Pasaje Olleros. (Ph Insta: noris_tan)

Otros edificios históricos de la Ciudad de Buenos Aires

Cabildo de Buenos Aires: ubicado frente a la Plaza de Mayo, fue el centro del poder colonial y escenario clave de la Revolución de Mayo de 1810. Su arquitectura conserva rasgos coloniales con arcos y galerías.

Casa Rosada: sede del Poder Ejecutivo Nacional, destaca por su color rosado y su estilo ecléctico con elementos italianos y franceses. Es uno de los símbolos más reconocibles del país.

Catedral Metropolitana: también frente a la Plaza de Mayo, combina estilos neoclásicos y renacentistas. Alberga el mausoleo del general José de San Martín.

Teatro Colón: inaugurado en 1908, es uno de los teatros líricos más importantes del mundo. Su acústica y su arquitectura lo convierten en una joya cultural y turística.

Pasaje Olleros. (Ph Insta: noris_tan)