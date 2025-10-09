Es el tren más aventurero de Argentina, cuesta $15.000 y viaja a través de la selva y las cascadas

Es el tren más aventurero de Argentina, es ecológico y viaja a través de la selva y las cascadas: cuánto cuesta.

Hay un tren que es conocido como el más aventurero de Argentina, ya sumerge a los pasajeros entre la selva, las cascadas y la naturaleza. Además, es un tren completamente ecológico, amigable con el medio ambiente, que invita a las personas a pasar un día inolvidable y reflexionar sobre la importancia de cuidar el planeta.

Se trata del Tren Ecológico de la Selva, ubicado en el Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones. Su recorrido pasa por dos puntos clave del parque, la Estación Cataratas y la Estación Garganta del Diablo. Cuesta $15.000 para los argentinos, recorre un total de 3700 metros, a un máximo de 20 km/h, brindándoles a los pasajeros un recorrido lento y tranquilo, en armonía con la naturaleza y la biodiversidad única de su zona.

Las locomotoras del Tren Ecológico de la Selva son eléctricas o a combustible GLP (gas licuado de petróleo), para tener el menor impacto posible en el medio ambiente. Además, tiene como premisa la accesibilidad para incluir a todos los pasajeros, y es por esto que está adaptado para transportar personas en sillas de ruedas y cochecitos de bebé.

El Tren Ecológico de la Selva: cuánto cuesta, horarios y frecuencia

El tren funciona todos los días con una frecuencia de salida cada 30 minutos. No es necesario pagar para subirse, ya que la tarifa de ingreso al Parque incluye los tickets para subirse al tren. El último tren hacia la Estación Garganta del Diablo parte a las 16:00, así que lo recomendado es planificar la visita con tiempo para poder recorrer todo.

Tren Ecológico de la Selva: así es el tren que viaja por la selva y las cataratas.

El Parque abre todos los días desde las 8:00 hasta las 18:00. Cabe destacar que el último horario para ingresar al parque es a las 16:30. Se pueden comprar entradas para un solo día, o aprovechar una promoción de dos días con el segundo al 50%. Para esto, hay que presentarse al parque directamente al segundo día con el ticket de ingreso del día anterior. Las entradas se pueden sacar personalmente o en el sitio web.

Costo de entradas para el Parque Nacional Iguazú

Para entrar al Parque Nacional Iguazú, es necesario presentar el DNI o el pasaporte. En su sitio web, aclaran que el domicilio que figure en la documentación será el único que determine la categoría del visitante. Las tarifas actuales, que están vigentes desde el 04/11/2024 y pueden estar sujetas a modificaciones, son las siguientes: