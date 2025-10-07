El "tren cultural" que recorre Buenos Aires por solo $1000.

A pocos minutos de la Ciudad de Buenos Aires, existe una experiencia turística que combina historia, gastronomía, arte y naturaleza por un valor que ronda apenas los $1000. Se trata del Tren de la Costa, un pintoresco recorrido ferroviario que une las estaciones Maipú (Olivos) con Delta (Tigre) a lo largo de 15 kilómetros bordeando el río, atravesando barrios arbolados, antiguas residencias y zonas de entretenimiento ideales para disfrutar durante el fin de semana largo.

El paseo comienza en la Estación Maipú, ubicada a pasos de la Quinta Presidencial. Desde allí, la primera parada es Borges, conocida como la “Estación de las Artes”, donde se organizan ferias y funciona el café literario Luna Cornea, escenario de famosas novelas argentinas como Chiquititas y Ciega a Citas.

En Libertador, el ambiente se vuelve moderno y comercial: hay tiendas reconocidas y espacios de juegos para chicos. A pocos metros, el Paseo de la Costa de Vicente López ofrece senderos para caminar o andar en bici junto al río y disfrutar del atardecer en alguno de sus puestos gastronómicos.

La siguiente parada es Juan Anchorena, con un mirador panorámico sobre el Río de la Plata y el restaurante El Andén, ideal para hacer una pausa. Luego, en Las Barrancas, destaca la arquitectura inglesa y una tradicional feria de anticuarios que se llena de vida los fines de semana.

El tramo continúa hasta San Isidro R, donde la Catedral y la Quinta Los Ombúes (hoy museo gratuito) se combinan con bares, heladerías y una feria artesanal en la Plaza Mitre. Finalmente, el recorrido llega a Delta, en Tigre, donde esperan el Parque de la Costa, el Puerto de Frutos y los paseos en lancha por el Delta del Paraná.

El Tren de la Costa comienza en Olivos y culmina su recorrido en Tigre.

Cuáles son las tarifas actuales del Tren de la Costa

Con tarifas que van desde $280 a $900 por tramo, dependiendo del medio de pago, el Tren de la Costa es una propuesta accesible para quienes quieran descubrir, o redescubrir, los encantos del norte bonaerense desde una perspectiva distinta: la del viajero que se deja llevar por los paisajes y los rieles.