EN VIVO
Trenes

Cuesta la mitad que un micro, dura 6 horas y es clave para una escapada económica

Es uno de los medios de transporte más usados para las escapadas a la Costa Atlántica y los precios son imbatibles.

03 de octubre, 2025 | 17.26

La crisis económica obliga a los argentinos a buscar el precio más conveniente para el bolsillo, incluso cuando se trata de escapadas a Mar del Plata como ciudad emblema entre los balnearios para vacacionar. Por suerte existe una increíble alternativa al micro, mucho más barata y que dura 6 horas de viaje.

Se trata de los trenes Buenos Aires - Mar del Plata, que funcionan todos los días y salen desde estación Plaza Constitución (acceso a preembarque por Hornos 25, CABA) hasta estación Mar del Plata (Avenida Pedro Luro 4600, Mar del Plata). La duración estimada de los viajes es de 6 hs. 29 min. (tren común) y de 6 hs. (tren semi directo).

Entre las características de las formaciones, los trenes Buenos Aires - Mar del Plata están climatizados y al ser de estructura coche comedor, se pueden comprar comidas y bebidas. Un dato no menor es que se debe confirmar el viaje con antelación: entre 24 y 72 horas antes de la partida. 

MÁS INFO

Cuánto valen los asientos para viajar a Mar del Plata en tren

En Primera los asientos están desde $25.000 y el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje. En cambio, en la Pullman los asientos están desde $30.000. Para quienes compren pasajes en la web hay un 10% de descuento.

Otras promociones y descuentos

  • Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje. Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.
  • Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.
  • Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Recorrrido y paradas

El tren sale de Plaza Constitución y tiene hasta 12 estaciones intermedias antes de llegar a Mar del Plata. Estas paradas intermedias son:

  1. Coronel Brandsen
  2. Chascomús
  3. Lezama
  4. Castelli
  5. Sevigné
  6. Dolores
  7. General Guido
  8. Maipú
  9. Las Armas
  10. General Pirán
  11. Coronel Vidal
  12. Vivoratá

No todos los servicios hacen todas las paradas: los trenes “directos” omiten las intermedias para acortar tiempos. 

Horarios de salidas y regresos

Lunes a viernes:

  • Salidas desde Constitución: 6:08 (con paradas intermedias), 11:57 (directo), 17:10 (directo). 
  • Regresos desde Mar del Plata: 1:20 y 16:37 (servicios directos), 14:12 (servicio con paradas). 

Sábados:

  • Salidas desde Constitución: 6:00, 12:29, 17:12. 
  • Regreso desde Mar del Plata: 1:20, 14:50, 16:40. 

Domingos y feriados:

  • Salidas: 6:05, 12:18, 17:23. 
  • Regresos: ~1:25, 14:28, 16:19. 

Además, hay un servicio refuerzo directo los viernes desde Buenos Aires y regreso los domingos. 

Trending
Autos
Cuánto sale un Toyota Yaris 0 kilómetro con valor actualizado en octubre 2025
Las más vistas