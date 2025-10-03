Cuesta 4 veces menos que un micro, dura 6 horas y es clave para una escapada económica.

La crisis económica obliga a los argentinos a buscar el precio más conveniente para el bolsillo, incluso cuando se trata de escapadas a Mar del Plata como ciudad emblema entre los balnearios para vacacionar. Por suerte existe una increíble alternativa al micro, mucho más barata y que dura 6 horas de viaje.

Se trata de los trenes Buenos Aires - Mar del Plata, que funcionan todos los días y salen desde estación Plaza Constitución (acceso a preembarque por Hornos 25, CABA) hasta estación Mar del Plata (Avenida Pedro Luro 4600, Mar del Plata). La duración estimada de los viajes es de 6 hs. 29 min. (tren común) y de 6 hs. (tren semi directo).

Entre las características de las formaciones, los trenes Buenos Aires - Mar del Plata están climatizados y al ser de estructura coche comedor, se pueden comprar comidas y bebidas. Un dato no menor es que se debe confirmar el viaje con antelación: entre 24 y 72 horas antes de la partida.

Cuánto valen los asientos para viajar a Mar del Plata en tren

En Primera los asientos están desde $25.000 y el valor está sujeto a la ocupación de plazas al momento de la compra del pasaje. En cambio, en la Pullman los asientos están desde $30.000. Para quienes compren pasajes en la web hay un 10% de descuento.

Otras promociones y descuentos

Los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje.

de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del . Los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje. Los jubilados o personas pensionadas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia.

o personas que presenten certificado de jubilación o recibo de sueldo podrán acceder a un descuento del 40% en todos los servicios de Larga Distancia. Los pasajeros con discapacidad tienen derecho a viajar en forma gratuita presentando DNI y Certificado de Discapacidad vigente, ambos en original. Tiene el mismo derecho un acompañante en caso de que el certificado así lo indique.

Recorrrido y paradas

El tren sale de Plaza Constitución y tiene hasta 12 estaciones intermedias antes de llegar a Mar del Plata. Estas paradas intermedias son:

Coronel Brandsen Chascomús Lezama Castelli Sevigné Dolores General Guido Maipú Las Armas General Pirán Coronel Vidal Vivoratá

No todos los servicios hacen todas las paradas: los trenes “directos” omiten las intermedias para acortar tiempos.

Horarios de salidas y regresos

Lunes a viernes:

Salidas desde Constitución: 6:08 (con paradas intermedias), 11:57 (directo), 17:10 (directo).

Regresos desde Mar del Plata: 1:20 y 16:37 (servicios directos), 14:12 (servicio con paradas).

Sábados:

Salidas desde Constitución: 6:00, 12:29, 17:12.

Regreso desde Mar del Plata: 1:20, 14:50, 16:40.

Domingos y feriados:

Salidas: 6:05, 12:18, 17:23.

Regresos: ~1:25, 14:28, 16:19.

Además, hay un servicio refuerzo directo los viernes desde Buenos Aires y regreso los domingos.