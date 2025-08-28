Todo sobre la selva del Amazonas: dónde se encuentra, su diversidad y por qué está en peligro

La selva amazónica, reconocida como el pulmón verde del planeta, es mucho más que una extensa región de vegetación exuberante.

Este vasto ecosistema, que abarca territorios de nueve países sudamericanos, concentra una de las mayores reservas de biodiversidad del mundo y cumple un rol clave en el equilibrio climático global.

Queremos invitarte a descubrir su inmensa riqueza natural y ecológica, que la convierte en un patrimonio invaluable y en una fuente de esperanza para el futuro de nuestro planeta.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Ubicación y extensión de la Amazonía en Latinoamérica

La Selva Amazónica se extiende a lo largo de una vasta región de América del Sur, con una superficie aproximada de 6,7 millones de kilómetros cuadrados.

La mayor parte de este ecosistema se encuentra en Brasil, que concentra cerca del 60% de su territorio. También se distribuye por otros ocho países: Perú, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

Esta inmensidad la convierte en la selva tropical más grande del mundo y en el ecosistema continuo más extenso del planeta.

Además, cumple una función vital como corredor natural que une distintas regiones de Sudamérica. Contribuye de manera esencial a los ciclos hidrológicos, al almacenamiento de carbono y a la estabilidad climática de todo el continente.

La Amazonía como hogar de comunidades indígenas

La selva amazónica es mucho más que un reservorio natural: también es el hogar ancestral de cientos de comunidades indígenas que han vivido en armonía con su entorno durante milenios.

Para estos pueblos, la selva no solo es fuente de alimento y recursos, sino también un espacio sagrado, cargado de significados espirituales y culturales. Se estima que más de 400 pueblos indígenas habitan la región amazónica, muchos de ellos con lenguas, tradiciones y modos de vida únicos.

No son meros habitantes del territorio: son verdaderos guardianes del conocimiento ecológico tradicional, saberes que han sido transmitidos de generación en generación. Sus prácticas sostenibles y su visión del mundo nos brindan enseñanzas profundas sobre cómo convivir en equilibrio con la naturaleza.

Biodiversidad y Recursos Naturales

En la selva amazónica se estima que habitan más de 390 mil millones de árboles, pertenecientes a unas 16 mil especies distintas. Este ecosistema alberga alrededor del 10% de todas las especies conocidas del planeta.

La Selva Amazónica es el pulmón del planeta, vital para la biodiversidad global y el equilibrio climático. COMPARTIR:

Su riqueza biológica no solo impresiona por la cantidad, sino también por la presencia de especies endémicas, es decir, que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo.

La interacción compleja entre plantas, animales, clima y suelos da lugar a un sistema resiliente y esencial que sostiene la vida de millones de personas y especies.

Flora y fauna únicas de la selva amazónica

La selva amazónica funciona como un verdadero laboratorio viviente, donde la biodiversidad ha evolucionado durante millones de años.

Su vegetación exuberante incluye más de 16 mil especies de árboles, entre los que se destacan el caucho, la ceiba y el castaño de Brasil. También se encuentran palmas, orquídeas, lianas y numerosas plantas con propiedades medicinales.

En cuanto a la fauna, la región alberga más de 400 especies de mamíferos, 1.300 tipos de aves y 430 especies de anfibios. También conviven en este hábitat más de 380 tipos de reptiles y miles de especies de peces e insectos.

La riqueza de la Amazonía no solo está en sus recursos naturales, sino en las culturas que la protegen. COMPARTIR:

Entre los animales más emblemáticos se encuentran el jaguar, la anaconda, el tapir, el delfín rosado y el mono aullador. A su vez, destacan aves de colores vibrantes como el guacamayo y el tucán, y pequeñas ranas camufladas entre la hojarasca.

Muchas de estas especies son únicas en el mundo, lo que convierte a la selva amazónica en un ecosistema verdaderamente insustituible.

La convivencia de tantas formas de vida en un entorno tan dinámico refleja la delicada armonía natural de la región. Cualquier alteración en su equilibrio puede tener consecuencias graves para toda la biodiversidad que alberga.

Recursos maderables y no maderables: un análisis sostenible

Entre los recursos maderables de la selva amazónica se encuentran especies como la caoba, el cedro y el ipé, altamente valoradas por la calidad de su madera.

Sin embargo, su explotación descontrolada —muchas veces ilegal— ha contribuido significativamente a la deforestación, afectando el equilibrio ecológico del bosque.

Frente a esto, los recursos no maderables representan una alternativa más sostenible. Frutos, semillas, resinas y fibras —como la castaña de Brasil, el açaí, el copal y la sangre de grado— tienen un valor comercial creciente, tanto a nivel local como internacional.

Estos productos permiten a las comunidades obtener ingresos sin necesidad de talar árboles, promoviendo un uso responsable del ecosistema.

Para que esta alternativa sea viable a largo plazo, es fundamental fomentar el manejo forestal sostenible, con planes que respeten los tiempos naturales de regeneración del bosque.

La importancia de la Amazonía en la regulación climática global

La vasta cobertura forestal de la selva amazónica cumple un papel esencial como sumidero de carbono, al absorber grandes cantidades de dióxido de carbono (CO₂) a través del proceso de fotosíntesis.

Los millones de árboles que la componen almacenan carbono en su biomasa y liberan oxígeno, ayudando a mantener el equilibrio de los gases fundamentales para la vida en la Tierra.

Además, esta región regula los ciclos hidrológicos a gran escala. La evaporación y transpiración de sus árboles generan humedad, que luego se convierte en precipitaciones.

Este fenómeno, conocido como “río volador”, es clave para sostener los patrones de lluvia en países como Brasil, Argentina, Bolivia y Paraguay.

Cuando se destruyen grandes extensiones de selva, el carbono almacenado se libera a la atmósfera, agravando el cambio climático. A su vez, se interrumpen los flujos de humedad, alterando los regímenes de lluvias tanto a nivel regional como global.

Culturas Indígenas y su Relación con la Selva

A través de mitos, rituales y saberes ancestrales, la selva amazónica ocupa un lugar central en la cosmovisión de los pueblos indígenas. Para estas comunidades originarias, la selva no es simplemente un entorno físico, sino un ser vivo con el que mantienen una relación espiritual y cotidiana.

Cada planta, animal y elemento del bosque tiene un significado y un propósito dentro de su universo simbólico y práctico.

Este vínculo profundo ha dado lugar a un conocimiento ecológico sofisticado, que permite a los pueblos indígenas habitar y aprovechar los recursos de manera sostenible, sin poner en riesgo la biodiversidad que los rodea.

Tradiciones y conocimientos ancestrales

Los saberes indígenas comprenden desde el uso medicinal de plantas y técnicas agrícolas adaptadas al ecosistema amazónico, hasta prácticas rituales y espirituales que refuerzan la armonía con la naturaleza.

En muchas comunidades, el conocimiento se transmite oralmente y está organizado por roles específicos. Los chamanes, por ejemplo, son figuras clave: custodian el equilibrio entre el mundo físico y espiritual, y poseen un conocimiento profundo de la flora curativa.

La visión de mundo de estas culturas es holística e integradora: todo está interconectado y cada ser cumple una función dentro del gran tejido de la vida. Este enfoque ofrece valiosas lecciones sobre cómo vivir en armonía con el entorno natural.

Prácticas de conservación y manejo sostenible

A lo largo de siglos, los pueblos indígenas han desarrollado técnicas que permiten el uso responsable de los recursos naturales sin comprometer su ecosistema. Estas prácticas tradicionales incluyen la agricultura de corte y quema controlada, caza selectiva, pesca sostenible y recolección respetuosa de plantas.

La Selva Amazónica enfrenta grandes amenazas. Es crucial actuar para salvar este tesoro de Latinoamérica y del mundo. COMPARTIR:

Además, se están implementando áreas protegidas, reservas extractivas y territorios indígenas como instrumentos legales para salvaguardar vastas porciones de la selva.

Estas áreas protegen la biodiversidad y sirven como refugios para las comunidades que dependen de la selva para su subsistencia. Por otro lado, el turismo sostenible, cuando se gestiona adecuadamente, ofrece una alternativa que fomenta la conservación y sensibiliza a los visitantes.

Desafíos que enfrentan las comunidades indígenas

A pesar de su conocimiento y estrecha relación con la selva amazónica, las comunidades indígenas enfrentan múltiples amenazas que ponen en riesgo su existencia cultural, económica y territorial.

Uno de los principales desafíos es la invasión de sus tierras por actividades extractivas como la minería ilegal, la tala indiscriminada, la expansión agrícola, la construcción de infraestructura y la explotación petrolera.

La falta de voluntad política y de políticas efectivas para proteger sus derechos territoriales ha provocado conflictos, desplazamientos forzados y violaciones a los derechos humanos.

Además, la escasa cobertura de servicios básicos —como salud, educación, agua potable y acceso a tecnologías— limita las oportunidades de desarrollo autónomo de estas comunidades en un contexto cada vez más globalizado.

Amenazas a la Riqueza Amazónica

La riqueza de la Amazonía, tanto natural como cultural, se encuentra gravemente amenazada por diversos factores que ponen en riesgo su biodiversidad.

Uno de los más evidentes es la deforestación, impulsada por la expansión de la agricultura, la ganadería, la minería y la tala ilegal.

Grandes extensiones de la selva amazónica se pierden a un ritmo alarmante, destruyendo hábitats de innumerables especies y liberando grandes cantidades de carbono, lo que agrava el cambio climático.

La deforestación también afecta los ciclos hidrológicos de la región, alterando las lluvias y los flujos de agua vitales para el ecosistema y las comunidades locales. Otra amenaza importante es la minería ilegal, especialmente la extracción de oro, que provoca deforestación y contamina ríos con mercurio y otros químicos tóxicos.

.El cambio climático también impacta la Amazonía: el aumento de temperaturas y los cambios en los patrones de lluvia generan sequías prolongadas e incendios más frecuentes.

Iniciativas de Conservación y Desarrollo Sostenible

Estas iniciativas buscan equilibrar la protección del ecosistema con el bienestar de las comunidades que dependen de él. Se promueven enfoques que fomenten la sostenibilidad y el respeto por los derechos de los pueblo.

Destacando proyectos como Nuestros Futuros Bosques–Amazonía Verde, apoyado por el gobierno de Francia, que trabaja para conservar hasta el 12% de la Amazonía. Este caso demuestra que, a nivel internacional, existen alianzas y fondos dedicados a la conservación del medio ambiente amazónico.

El ecoturismo sostenible también ha ganado popularidad como alternativa económica que impulsa la conservación. Al atraer turistas interesados en la naturaleza y la biodiversidad, genera ingresos para las comunidades locales.

Otra iniciativa clave son las áreas protegidas y reservas indígenas, que preservan amplias zonas de la selva bajo una gestión legal y participativa.

Por último, la educación y la concienciación ambiental son componentes esenciales de cualquier estrategia de conservación. Fortalecer el conocimiento sobre la importancia de la Amazonía contribuye a generar una conciencia colectiva.

Conclusión

La Selva Amazónica es mucho más que un gran territorio lleno de árboles y biodiversidad; es el corazón palpitante de Latinoamérica.

Las comunidades indígenas, guardianas ancestrales de este entorno, cumplen un rol vital en su protección, aplicando conocimientos tradicionales que han perdurado por generaciones.

A través de iniciativas de conservación, manejo sostenible y fortalecimiento de los derechos de los pueblos originarios, hay esperanzas de salvar este invaluable tesoro natural.

¿Querés conocer más sobre el invaluable pulmón del planeta, antes de que sea demasiado tarde? Visitá El Destape.

Quizás te interese:

Qué es la amazonia y por qué es tan importante para el planeta

Calentamiento global: el Amazonas está contra las cuerdas y se acerca a un punto de no retorno

¿Cuáles son los desafíos del cambio climático que enfrenta el mundo?