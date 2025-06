Cambia para siempre: esta histórica calle podría modificar su nombre por un insólito pedido.

Una calle con nombre casi impronunciable podría dejar atrás su denominación original por un motivo que sorprendió a muchos: el reclamo de los propios vecinos. Este pedido fue impulsado por los vecinos de la zona y se volvió viral por lo peculiar de la petición, pero se trata de un reclamo totalmente serio y que está analizándose por la municipalidad de la zona.

La insólita situación se lleva a cabo en Rosario, Santa Fe, en el barrio Puente Gallego, en la zona sur de la ciudad, una de las áreas residenciales más importantes de la ciudad. Precisamente, la calle que quieren renombrar en Abai Qunanbaiuly, bautizada así en honor a un reconocido poeta kazajo que tuvo un enorme aporte cultural para el mundo entero.

A pesar del valor cultural que encierra el nombre, ya que Abai fue una figura clave en la literatura y el pensamiento de Kazajistán, quienes viven o transitan por allí aseguran que se ha vuelto un problema cotidiano, pese a que son solo 100 metros de calle con esta denominación. La dificultad para pronunciar o escribir correctamente el nombre genera confusiones en entregas, servicios, aplicaciones de movilidad y hasta en trámites administrativos. Cansados de las complicaciones, varios vecinos decidieron iniciar un pedido formal para modificar el nombre de la calle.

El cambio aún no está confirmado, pero el debate ya está abierto. Lo cierto es que esta vía, que fue nombrada así en 2022 como parte de un acuerdo de hermandad entre Rosario y el gobierno de Kazajistán, podría ver alterada su identidad apenas dos años después. Sin embargo, los concejales sostienen que el cambio no es necesario ya que además de este nombre, la calle también es conocida como 1483, su nombre anterior, por lo que se pueden referir a ella con ese nombre. "Es triste que los vecinos no se tomen el tiempo para memorizar el nombre. Esto tiene que ver con la cultura general. Hay una tradición de nombrar calles por tradición y cultura”, sostuvo el concejal del Pro Agapito Blanco.

Una importante esquina de CABA va a cambiar de sentido: cuál es y cómo afecta al transporte público

Una de las esquinas más transitadas de CABA (Ciudad Autónoma de Buenos Aires) cambiará de sentido. En el marco del nuevo Plan Integral de Movilidad presentado por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, se anunció que una importante Avenida que conecta zonas estratégicas de la ciudad pasará a tener un único sentido hacia el norte. Esta transformación busca permitir la circulación de un nuevo sistema de transporte.

Se trata del cruce de Acoyte y Rivadavia, uno de los puntos más transitados de la Ciudad de Buenos Aires. El anuncio se dio en el contexto de la Conferencia de la Movilidad 2025, donde Macri detalló algunas de las medidas que forman parte de esta ambiciosa iniciativa. Entre ellas se destacan la incorporación de la línea F de subte, la implementación de dos ramales de Trambus y la expansión del uso de colectivos eléctricos.

El ministro de Infraestructura y Movilidad, Pablo Bereciartua, explicó que el Trambus va a ser una solución de transporte innovadora que fusiona lo mejor del tranvía con las ventajas del colectivo para ofrecer una experiencia de viaje más eficiente. La primera línea, denominada T1, va a comenzar a operar en 2026.

Su recorrido irá desde la Costanera, a la altura de Aeroparque, hasta el Centro de Trasbordo Sáenz, atravesando varios barrios porteños: Palermo, Villa Crespo, Caballito, Almagro, Parque Chacabuco, Boedo, Parque Patricios y Nueva Pompeya. Para facilitar su circulación, será necesario reordenar algunas arterias clave, como el cruce de Acoyte y Rivadavia, lo que motivará el cambio definitivo de sentido en la avenida Acoyte. Esta línea conectará con todos los ramales del Trambus, y se espera que beneficie a más de 600 mil pasajeros, según informó el propio jefe de Gobierno.