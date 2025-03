¿Qué calle de la Ciudad de Buenos Aires cambió de nombre en Google Maps y por qué?

Cuál es la calle que cambió de nombre en Google Maps.

El servicio que brinda Google Maps es de gran utilidad para aquellas personas que necesitan desplazarse por la Ciudad de Buenos Aires porque no la conocen o para los repartidores que trazan recorridos directos con el fin de entregar el pedido que les realizaron. Aunque un cambio reciente en una calle provocó confusiones.

Las calles pueden ir cambiando de nombre con el paso del tiempo de acuerdo a lo que las autoridades consideren apropiado. En algunos casos, las modificaciones se llevan a cabo para realizar reconocimientos u homenajes. Sin embargo, necesitan de una aprobación y que esto quede registrado de manera formal porque es algo más que alterar un dato que figura en la web.

"Google le cambió arbitrariamente el nombre a la calle Estado de Palestina. ¿Desde cuándo una plataforma virtual tiene más poder que el poder legislativo? Es bastante grave", manifestó Lucabonfante_, como figura su usuario de X (Ex Twitter). El nombre fue reemplazado y ahora se puede apreciar Estado de La Familia Biebs, debido a la muerte de tres integrantes de esa familia luego ser secuestradas y mantenidas en cautiverio por el grupo terrorista Hamas en el 2023.

Lo particular de este cambio es que la plataforma lo hizo sin una autorización oficial. Esto es producto de que debe presentarse un proyecto, este tiene que pasar por la comisión de la Legislatura de CABA y, si hay dictamen favorable, recién entonces contará con la posibilidad de ser tratado. Por ende, se puede determinar que la aplicación tomó una decisión que no le corresponde y que todavía no se encuentra discutida por los funcionarios públicos.

Además, se desprenden una serie de problemas con las personas que viven sobre la calle Estado de Palestina. Al momento de realizar un pedido por las aplicaciones de servicio de delivery es probable que sean rechazados porque el repartidor no encontrará el destino. Algo que puede trasladarse a cualquier tipo de entrega o tramite que se pretenda realizar de manera virtual y que sea compatible con Google Maps.

Google Maps tomó una drástica decisión en su última actualización

Continuando con los cambios dentro de Google Maps, hace poco se produjo uno que despertó una serie de polémicas porque dependiendo desde donde se acceda el Golfo de México no tendrá dicha denominación, sino otra. La nueva es Golfo de América. De momento, es un detalle que solo se encuentran disponible para aquellos usuarios que estén dentro de Estados Unidos.

"En los Estados Unidos, el Sistema de Información de Nombres Geográficos (GNIS, por sus siglas en inglés) ha actualizado oficialmente 'Golfo de México' a 'Golfo de América'. Tal como anunciamos hace dos semanas y de acuerdo con nuestras prácticas habituales, hemos empezado a introducir cambios que reflejan esta actualización", explica el comunicado lanzado desde el gobierno de Donald Trump. La decisión es producto de una promesa a sus votantes con el fin de restaurar el orgullo estadounidense. Mientras que aquellas personas que ingresen desde la Argentina seguirán viendo el nombre habitual.