BAFICI 26°: cuándo es, cuánto salen las entradas, programación y sedes.

El Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI) regresa con su edición número 26. La cita será del 1 al 13 de abril: los detalles para no perderte nada del querido festival.

El Teatro San Martín será el punto de encuentro del festival y el epicentro de esta celebración cinematográfica que se extenderá a lo largo de trece jornadas. Allí no solo se proyectarán películas sino que además se ofrecerán encuentros con directores, actividades especiales, un área de trabajo y espacios de intercambio. Esta edición tendrá más de 20 actividades especiales, entre charlas, encuentros, conferencias y mesas debate con destacados miembros de la industria nacional e invitados internacionales. Se llevarán a cabo en la sala 3 del Centro Cultural San Martín y en Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, todas con entrada libre y sin costo, sin necesidad de acreditación.

Películas y focos

El BAFICI recupera su propia historia abriendo su programación con Upa! Una primavera en Atenas, de Tamae Garateguy, Santiago Giralt y Camila Toker (Argentina), cumpliendo ya 18 años de su primera proyección. Estarán disponibles durante el festival las demás películas de la saga Upa!, con Upa! Una película argentina, Upa 2! El regreso y (Upa!) Una pandemia argentina.

Además, la programación incluirá propuestas internacionales como Eephus de Carson Lund (Estados Unidos) y Stranger Eyes de Yeo Siew Hua (Singapur) en la Selección Oficial Fuera de Competencia, Tardes de soledad de Albert Serra (España), Les Barbares de Julie Delpy (Francia), Caught by the Tides de Jia Zhang-ke (China), Kontinental '25 de Radu Jude (Rumania), What Does That Nature Say to You de Hong Sang Soo (Corea del Sur) en la categoría Trayectorias, y en la sección Rescates habrá, entre otras, películas recuperadas y restauradas por la Cinemateca Nacional de Chile como Esperando a Godoy de Cristián Sánchez, Rodrigo González y Sergio Navarro (1973, Chile). Con este apartado dedicado a la Cinemateca Nacional de Chile, el BAFICI inaugurará esta subsección que en el futuro destacará el acervo de otras Cinematecas o Cinetecas, como una forma de reconocer su valioso trabajo y de acercar al público argentino los resultados de la investigación y preservación que llevan a cabo. También habrá retrospectivas, entre ellas la de Jacques Rozier, la primera que se hace en el país de este director imprescindible del cine francés. Y habrá focos de directores contemporáneos como Bogdan Mureşanu (Rumania), Ion de Sosa (España) y Antonin Peretjatko (Francia); los tres estarán presentes en Buenos Aires.

Sedes

En esta edición se contará por primera vez para proyecciones con el Teatro Alvear (Av. Corrientes 1659) como una de las sedes cabecera sumándose al Teatro San Martín - Sala Lugones (Av. Corrientes 1530), Cultural San Martín - Salas Graciela Borges y Manuel Antín (Paraná 310), Cinépolis - Plaza Houssay - Salas 1, 2, 3 y 4 (Av. Córdoba 2135), CineArte Cacodelphia - Salas 1, 2 y 3 (Av. Pres. Roque Sáenz Peña 1150), Espacio INCAA Cine Gaumont - Sala Leonardo Favio (Av. Rivadavia 1635) y Museo del Cine Pablo Ducrós Hicken (Agustín R. Caffarena 51). La programación contará con 298 películas de 44 países, con 112 premieres mundiales y 116 películas argentinas que comprenden 61 largometrajes, 2 mediometrajes y 53 cortometrajes. Se podrá apreciar este año la destacada participación de directoras mujeres en las distintas competencias, con 9 directoras en largometrajes dentro de la competencia internacional y 10 en cortometrajes dentro de la competencia argentina.

El Gran Premio de las tres competencias será de $5.000.000 para cada ganador y estará auspiciado por Banco Ciudad, Peliplat y Mubi. Se suma el Gran Premio Ciudad de Buenos Aires a la mejor película argentina de las tres competencias, que consiste en $10.000.000.

Entradas