Llega la Noche de los Museos 2025 a la Ciudad de Buenos Aires: cuándo y a qué hora será.

La Noche de los Museos, uno de los eventos culturales más esperados de todo el país, está por llegar muy pronto. Como cada año, más de 300 museos de la Ciudad de Buenos Aires abren sus puertas durante toda una noche para que todas las personas puedan recorrerlos de manera libre y gratuita.

La 21° edición de la Noche de los Museos se realizará este sábado 8 de noviembre, desde las 19 hasta las 2 de la madrugada. El evento, organizado por el Ministerio de Cultura de la Ciudad a través de la Dirección General de Festivales y Noches Culturales y la Dirección General de Museos, Patrimonio y Casco Histórico, es uno de los más importantes del año para los amantes del arte y la cultura.

Noche de los Museos

Este año tiene la particularidad de que se suma la Casa de la Cultura, ubicada en Avenida de Mayo 575. Este patrimonio cultural fue recientemente renovado y abre sus puertas para que los ciudadanos lo recorran y conozcan su historia.

Noche de los Museos 2025: algunos de los museos que participarán

El Gobierno de la Ciudad aún no anunció la lista completa de museos que participarán en la Noche de los Museos 2025, pero suele ser la misma todos los años. En 2024, algunos de los museos más destacados e históricos que abrieron sus puertas para este evento fueron:

Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA), ubicado en Recoleta.

Malba (Museo de Arte Latinoamericano de Buenos Aires), ubicado en Palermo.

Museo Moderno (Museo de Arte Moderno de Buenos Aires), ubicado en San Telmo.

Museo de Arte Decorativo, ubicado en Palermo.

Museo Isaac Fernández Blanco, ubicado en Retiro.

Museo de Artes Plásticas Eduardo Sívori, ubicado en Palermo.

Museo Quinquela Martín (Museo de Bellas Artes de La Boca), ubicado en La Boca.

Fundación Proa, ubicada en La Boca.

Museo Xul Solar, ubicado en Barrio Norte.

Consejos para aprovechar la Noche de los Museos 2025

1. Aprovechá el transporte público

Todos los años, la Noche de los Museos ofrece la posibilidad de viajar gratis en transporte público para llegar a los museos, a través de un pase libre a través de BOTI. Falta esperar el comunicado oficial del Gobierno de la Ciudad que confirme si seguirá vigente este año.

2. Planeá tu recorrido

Es aconsejable que tengas en mente qué museos y espacios culturales te gustaría recorrer y que tengas un plan B, ya que es muy común que muchos de ellos tengan filas de horas para entrar. En ese caso, si alguno requiere muchas horas de espera, podés ir a otro que quieras recorrer y que te quede cerca. También podés planear un recorrido por los museos o espacios de un solo barrio en particular.

3. Aprovechá para recorrer los museos pagos

Si bien los museos nacionales son patrimonio histórico del país y dignos de conocer, esta es una gran oportunidad para aprovechar y recorrer aquellos que normalmente cobran una entrada para ingresar, ya que solo por esta vez, todos serán gratuitos.

4. Andá con zapatillas cómodas, una botella de agua y provisiones

Es fundamental que lleves ropa y zapatillas cómodas por si tenés que caminar mucho o estar parado muchas horas. Además, se aconseja que lleves una botella de agua y algo para para comer, como galletitas o una fruta, por si tenés más horas de fila de las que pensabas.