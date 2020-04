El desopilante editorial de Luis Majul fomentando una fake news

Alberto Fernández denunció una campaña mediática de los grupos concentrados contra el Gobierno por lo que ellos llaman una "liberación masiva de presos" pero algunos de ellos salieron rápidamente a negarlo y a desmentirlo. Sin embargo, horas después en su programa televisivo, Luis Majul volvió sobre el tema y sin quererlo, reafirmó lo que dijo el presidente.

Desde hace unas semanas, un grupo de periodistas macristas empezaron a revelar un supuesto "plan" orquestado por el Estado para supuestamente liberar reos. Tal es el caso de Majul, que este mismo miércoles en su editorial del ciclo que conduce en La Nación+, aseguró que efectivamente buscan vaciar cárceles.

Bajo el título "las tres caras de una misma moneda" (aunque una moneda sólo tenga dos caras), afirmó que tanto el primer mandatario, como la vicepresidenta Cristina Fernández y el titular de Diputados, Sergio Massa, representan diferentes aspectos del gobierno. Según la insólita teoría, habría un grupo de "La Cámpora", al que pertenecería la expresidenta junto a su hijo Máximo Kirchner y Wado de Pedro, quienes representarían a una izquierda, mientras que a la derecha estaría Massa y en el medio Alberto.

En esa línea, apuntó: "El presidente, la vicepresidenta y el presidente de la Cámara de Diputados parecen tres caras de una misma moneda y el coronavirus, esta especie de amplificador de las hazañas y las miserias humanas, lo terminó de confirmar".

"¿Qué opinarías vos sobre qué opina Cristina sobre la liberación de presos en el medio de la pandemia? Porque ella, ni Máximo, ni Wado dicen nada en público, aunque piensan igual", aseguró a la vez que puso al aire un audio del, ex juez Eugenio Raúl Zaffaroni, dando a entender que es desde el gobierno apoyan y fomentan el indulto.

El macrista profundizó después: "Piensan que son igual de víctimas los presos que los que roban y matan, que no son diferentes a gente como vos y como yo. Que sólo tuvieron mala suerte por el lugar en el que fueron criados" y concluyó, citando al presidente del PJ bonaerense, Gustavo Menéndez quien dijo que "los presos también son sujetos de derecho": "¿Quien dijo que no eran seres humanos? Lo único que yo quería saber era si avalaba la solución de mandarlos a sus casas para que no sean contagiados por coronavirus".