La insólita pregunta de Cristina Pérez para defender a Horacio Rodríguez Larreta

Cristina Pérez sigue con su militancia anti cuarentena y esta vez protagonizó un insólito cruce con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud bonaerense, para defender al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

La periodista macrista cuestionó al funcionario la posición del gobernador Axel Kicillof de no estar de acuerdo con la medida tomada por Larreta sobre las salidas para correr en CABA. La conductora lo tomó personal y respaldo la decisión de la Ciudad con un insólito argumento.

"Y si no hay traslado en el transporte público, ¿por qué afecta una actividad que se haga en la Ciudad, si la gente no se traslada a la provincia en el sentido que ustedes pidan estrategia exacta? Porque el que sale a correr en la Ciudad si no se traslada a la Provincia, no implicaría un problema para la Provincia", manifestó la conductora de Telefe Noticias.

El cuestionamiento de la conductora rápidamente se viralizó en las redes sociales debido a que no es la primera vez que la militante macrista protagoniza estos momentos.