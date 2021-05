El dolor de Ángela Leiva tras la muerte de su padre: "No pudo, luchó hasta el final"

El conmovedor relato de Ángela Leiva tras la muerte de su padre en LAM

Recientemente, la cantante Ángela Leiva perdió a su papá, Eduardo, a causa del coronavirus. La semana anterior, la artista tropical también se tuvo que despedir de Carlos Varela, su mánager, por la misma razón y este jueves abrió su corazón en Los Ángeles de la Mañana y compartió cómo transita la dolorosa situación y, a la vez, cómo se prepara para debutar en Showmatch, La Academia.

La semana pasada, el papá de la cantante, Eduardo Leiva murió por coronavirus luego de superar un cáncer. Tras agravarse su cuadro, debió ser intubado para recibir asistencia mecánica para respirar y fue inducido al coma farmacológico. El 29 de abril también falleció de coronavirus Carlos Varela, el manager de la figura del nuevo reality de Marcelo Tinelli.

"Se complicó el cuadro porque estaba débil por la quimioterapia. Fue un guerrero. Se bancó la radioterapia y la quimio. Se las bancó como un señor. De repente aparece el Covid, que es lo primero que ataca son los pulmones. Y él había tenido un tumor en los pulmones, entonces estaba bastante débil. No pudo, luchó hasta el final", detalló la cantante sobre los últimos días de Eduardo Leiva. "Estuvo 23 días en coma farmacológico, entubado. Mucha lucha. Se merecía algo mejor", agregó.

De todos modos, fiel a su forma de ser, Ángela no baja los brazos y celebra su inminente incorporación a Showmatch La Academia. “Mis viejos me criaron así. Ante la adversidad, siempre primero la risa y tratar de salir de ahí. Siempre fuimos así como familia", enfatizó. "Soy una apasionada de lo que hago. Obvio que esto tiene muchos contrastes", confesó en relación al triste momento que está atravesando puesto que antes de perder a su padre, perdió a su mánager a causa del mismo virus.

"Estoy viviendo un momento hermoso de mi carrera y de mi vida y se contrasta con esto tan doloroso de haber perdido a mi viejo… Unos días antes lo perdí a mi manager. Muchas pérdidas. Pero yo le pongo la mejor. Me parece prioridad estar bien uno. Si me dejo caer no podría estar aceptando todo lo que me pasa", completó.

El recuerdo de Ángela Leiva con su papá

En línea con sus palabras, la cantante quiso recordar a su padre a quien definió como el gran impulsor de su carrera artística. "Nunca recibí un no de mi viejo. Era el que nos llevaba a todos arriba del auto con los instrumentos. Su auto que no era muy grande. Nunca fue de decirme lo que hacia mal. Pero me acompañaba cuando yo reconocía mis errores. Y me doraba la píldora cuando yo lo necesitaba”, relató.