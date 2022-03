Cómo cubrieron los medios la llegada del Covid-19 en la Argentina

El 3 de marzo de 2020, se confirmó el primer caso de coronavirus en la Argentina. Pero, ¿cómo reaccionaron los medios de comunicación hegemónicos frente a la situación? En El Destape lo repasamos.

El martes 3 de marzo de 2020, una noticia sacudió a toda la Argentina: se confirmó el primer caso de coronavirus en el país. De acuerdo a lo que informaron las autoridades sanitarias, fue un hombre de 46 que volvió de Italia, territorio en el que por aquel entonces había cientos de casos, y que presentaba síntomas como fiebre, tos y dificultades respiratorias leves. Pero, ¿cómo fue el accionar de los medios hegemónicos frente a la llegada del Covid-19 al territorio nacional y qué irresponsabilidades tuvieron a la hora de comunicar? A dos años de dicho suceso, el repaso en El Destape.

A partir de la pandemia de coronavirus, y en en una era en la que las telecomunicaciones forman parte del día a día de millones de personas de todo el planeta, la información tomó un papel preponderante para poder hacerle frente a un contexto dramático y colmado de incertidumbre. En aquellos tiempos, no había precisiones acerca del origen y las causas de la enfermedad, los síntomas, la forma en la que se producían los contagios y cómo combatirlo. La única certeza que los infectólogos y científicos de la OMS (Organización Mundial de la Salud) tenían era que había que mantener la distancia social y quedarse en casa.

Seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias gubernamentales era el único camino posible para poder tener una guía de referencia y tratar de evitar que la ansiedad y la angustia, sentimientos que millones de personas tuvieron a lo ancho y largo del mundo, se hicieran carne. Dicho escenario, fomentó que la sociedad mundial invitara a que "todos, todas y todes nos unamos" por el bien del mundo para poder combatir uno de los peores momentos en la historia de la humanidad. De hecho, la ponderada y aclamada canciller de Alemania, Ángela Merkel, pidió en marzo de 2020 la colaboración ciudadana de su país para enfrentar "el mayor desafío desde la Segunda Guerra Mundial".

Paciente con coronavirus es atendido por personal de salud.

En síntesis, el contexto era ideal para que los medios hegemónicos se tomaran con seriedad un asunto de salud y también económico de gran preocupación mundial. Sin embargo, y aprovechando que el escenario era apocalíptico, el coronavirus fue utilizado como herramienta para causar temor y, lamentablemente también, para politizar cada asunto con el fin de desestabilizar al Gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner, y para blindar a Mauricio Macri, presidente saliente en 2019.

Aquellos ultraopositores que alzan la bandera de la "no grieta" efectuaron todo tipo de ataques cobardes para generar malestar en la gente que, sin dudas, atravesaba momentos de incertidumbre absoluta -en lo que respecta a los temas de salud y economía- y que para colmo hacía poco tiempo venía de sufrir "la otra pandemia": la del Gobierno de Macri, que además de fomentar la desigualdad social a lo largo de sus cuatro años de mandato (2015-2019) condenó el futuro de millones de argentinos pidiéndole un préstamo impagable -por decreto- al FMI de 45.000 millones de dólares, parte del dinero que se fugó y por el que el ex presidente de la Nación y otros dirigentes de Juntos por el Cambio tendrán que darle explicaciones a la Justicia; mientras el Oficialismo hoy trabaja para renegociar un acuerdo.

Con el paso de la pandemia, y la llegada de las vacunas contra el Covid-19, las fake news de los medios hegemónicos no cesaron. Y atrás quedó aquella vieja tapa que publicaron el jueves 19 de marzo de 2020, cuando todos los diarios argentinos publicaron una curiosa tapa en la que sostuvieron: "Al virus lo frenamos entre todos. Viralicemos la responsabilidad".

Los medios de comunicación y el rol que tuvieron en la pandemia de coronavirus con las fake news.

¿En dónde quedó aquella responsabilidad de la que se jactaron si después ejecutaron tantas fake news y mentiras? Si en pleno contexto de crisis mundial -en lo que respecta a la salud y economía- no fueron responsables, ¿la sociedad puede esperar que lo sean en un escenario de normalidad?

Las fake news y las irresponsabilidades de los medios en plena pandemia de coronavirus

La mentira de Clarín para causar miedo en la gente

La fake news de Telenoche, por El Trece, sobre la atención en los bancos

La insólita tapa de Clarín en la que aseguró que en 2021 los adultos entre 18 y 60 años sin enfermedades no se podrían vacunar

La mentira de Clarín sobre la vacuna china

"China ahora admite que sus vacunas tienen baja efectividad", fue la tapa de Clarín que generó repudio en las redes sociales el 12 de abril de 2021. El medio opositor no sólo mintió sino que además omitió explicar que la vacuna a la cual hicieron mención -en aquel entonces- no se aplicaba en la Argentina. En principio, cabe aclarar que China tiene diferentes vacunas. Una es la Sinovac, que por aquellos tiempos se aplicaba en Chile, Uruguay y Brasil. Y la otra es la Sinopharm, que es la que había recibido la Argentina. No son lo mismo y por eso tienen eficacias diferentes, por lo que el medio ultramacrista lo utilizó para lanzar dardos contra el Oficialismo.

Las mentiras de La Nación sobre la vacuna Spuntik V

El 12 de enero de 2021, el periodista Tato Young hizo un comentario en La Nación+ acerca de la vacuna Sputnik V, por entonces muy cuestionada por la oposición. En dicho marco, el conductor dijo que la segunda dosis de la misma no existía. Una verdadera mentira.

La mentira de La Nación sobre el consumo de alcohol tras aplicarse la Sputnik V

En su afán por desprestigiar la campaña de vacunación del Gobierno Nacional y cuestionar la vacuna Sputnik V (Rusia), el diario La Nación desinformó a los lectores sacando de contexto una declaración de la viceministra rusa, Tatiana Golikova, quien supervisa los esfuerzos de respuesta de Rusia al Covid-19. Durante la videoconferencia, la funcionaria sugirió "que los vacunados deben evitar los lugares públicos y reducir la ingesta de medicamentos y alcohol, que podrían inhibir el sistema inmunológico, dentro de los primeros 42 días" después de haberse aplicado la primera de las dos dosis.

La Nación y la fake news contra la vacuna Sputnik V, elaborada en Rusia.

A partir de dicho testimonio, el diario La Nación tituló: "La vacuna Sputnik V contra el coronavirus: recomiendan no tomar alcohol por 42 días". Como respuesta, y en diálogo con AM 990, Soledad Gori -investigadora especialista en inmunología del CONICET-, se refirió a la propagación de esta información falsa: "Una funcionaria dio una recomendación en Rusia limitando el consumo de alcohol. El consumo allá es excesivo y crónico, y hay trabajos que avalan que podrían estar condicionando la respuesta inmune. A vacunas en general, no sólo la rusa". Y agregó "El consumo moderado de hecho hasta tiene pintos beneficios para la respuesta inmune. Decir que no se puede tomar alcohol es un título que vende y tiene fines políticos".

La mentira de Jonatan Viale en la radio sobre la vacuna Sputnik V

Jonatan Viale, entonces conductor de radio La Red y del programa de TV de A24 que luego se pasó al canal La Nación+, sostuvo en un editorial del 17 de diciembre de 2020 que la Sputnik V era "una vacuna incómoda". Todo sea para generar malestar en la sociedad y desestabilizar al Gobierno Nacional...