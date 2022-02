El Destape accedió al acuerdo con el FMI: prevé un crecimiento del gasto público real y ratifica la fórmula jubilatoria vigente

El memorándum de entendimiento con el FMI explicita en dos oportunidades que el gasto público real subirá y señala que los salarios estatales se incrementarán en términos reales. El acuerdo ratifica la actual fórmula jubilatoria y prevé el estudio de los regímenes especiales, como el diplomatico y el de los jueces. El presidente Alberto Fernández aseguró a El Destape que “no habrá cambios en el régimen previsional de los docentes”. También se estudiará la extensión volunaria de la vida laboral.

No hay acuerdo bueno con el Fondo. Es un acreedor que impone condiciones. Según como se negocie, el daño se puede atenuar. Si se cierra en cinco minutos, como afirmó el ex presidente Mauricio Macri, se estará certificando un plan propuesto por el FMI. Aún negociando, los resultados suelen ser magros. Costa Rica, por caso, redujo las jubilaciones y congeló los salarios estatales, por citar dos ítems. En ese contexto se debe leer el acuerdo que se firmará esta semana. Los dos ejes centrales es que no habrá reformas estructurales y que se estiman 4 años para lograr el equilibrio fiscal. El dato relevante es que contempla una suba del gasto real.

“Las mejoras en las finanzas públicas se lograrán a través de un paquete equilibrado de medidas de ingresos y gastos, mientras se garantiza que el crecimiento del gasto (después de excluir el gasto extraordinario de COVID) siga siendo positivo en términos reales”, explicita el Memorándum de Entendimiento de Política Económica y Financiera acordado con el fondo al que accedió El Destape. Dos párrafos más abajo lo ratifica: “Dentro de nuestro enfoque balanceado de la política fiscal, estamos comprometidos a mantener un crecimiento real positivo del gasto y mejorar la eficiencia y progresividad del mismo, particularmente en las áreas de asistencia social, ciencia y tecnología e inversión pública”. Que el Fondo, en una conducta inédita, haya accedido a firmar un acuerdo con una suba del gasto real es un logro que Alberto Fernández podrá mostrar en la apertura de sesiones ordinarias del Congreso. A la vez le permite centrar la discusión interna en los destinos de las erogaciones -un tema siempre opinable- y ratificar su posición de apuntar al crecimiento con inclusión social.

Jubilaciones: sigue la misma fórmula

La rebaja de subsidios a los servicios públicos y la suba del gasto de capital practicamente se compenzan. Los subsidios caen un 0,6% y el gasto de capital sube un 0,5%. Respecto al tema previsional, principal gasto del Estado, el acuerdo explicita que “el gasto en jubilaciones y pensiones se guiará por el nuevo mecanismo de actualización adoptado a fines de 2020”. Se refiere al que rige actualmente, tomado del que utilizaba Cristina Kirchner. Y agrega: “Sobre la base de esto, realizaremos un estudio que describa opciones y recomendaciones para fortalecer la equidad y la sostenibilidad a largo plazo de nuestro sistema previsional, enfocándose, en la evaluación de los regímenes especiales previsionales”. En el futuro los jueces y los diplomáticos podrían perder sus privilegios. El presidente Alberto Fernández aseguró a El Destape que “no habrá cambios en el régimen pevisional de los docentes”. Y agregó: "No habrá ninguna reforma previsional. Sólo estudiaremos el régimen de los diplomáticos y jueces. Y analizaremos la posibilidad de una extensión voluntaria de la vida laboral”.

El tema central de lo que el gobierno se compromete a estudiar es cuando habla de “los mecanismos que favorezcan la prolongación voluntaria de la vida laboral de las personas”. Lejos de lo que se suele interpretar, no se trata de la puerta de entrada a una reforma que suba la edad jubilatoria. No es necesaria. Una gran parte de las personas en edad de jubilarse y que hasta ahora debían hacerlo obligatoriamente, si tienen la oportunidad, seguirán trabajando porque ganan mucho más que jubilándose. Así, esas personas mayores ganarán más y el Estado gastará menos. El problema de estos sistemas es que deben realizarse en un contexto de crecimiento del empleo para que no se transformen en un tapón para el ingreso de jóvenes al mercado laboral. Es decir, para que la idea cierre, el gobierno deberá asegurarse de mantener un crecimiento económico que le permita generar empleo.

Empleo público: suba salarial real

El otro artículo importante es el referido a la masa salarial de empleados estatales. El acuerdo asegura una suba real ligada al crecimiento económico. Este ítem puede leerse de dos maneras. Algunos dirán que así tardarán mucho en recuperar lo que perdieron en los años de Macri y otros señalarán que es inédito que un acuerdo con el Fondo prevea aumentos salariales reales de empleados públicos. De hecho el acuerdo con Costa Rica los congeló.

Recaudación: se viene el revalúo

Respecto a la recaudación, más allá del incremento que pueda surgir del crecimiento económico, el acuerdo prevé un revalúo del precio de las propiedades. “Se esperan mejoras adicionales para garantizar que las valoraciones de las propiedades inmuebles reflejen mejor sus valores reales. Para ello, en estrecha coordinación con gobiernos provinciales, a fines de septiembre culminaremos el proceso de actualización de revalúos inmobiliarios a nivel federal a fin de que comiencen a regir a partir del ejercicio fiscal 2022. Los rendimientos netos de coparticipación de esta iniciativa podrían alcanzar el 0,1 por ciento del PIB para el año fiscal 2022 y un 0,2 por ciento adicional del PIB durante los próximos años”, señala el acuerdo. Según funcionario de Economía, el revalúo no afectará a las propiedades de menor valor. Se enfocará en 400 mil contribuyentes por un total de 579 mil inmuebles urbanos que son declarados anualmente en el impuesto a los Bienes Personales.

Por otro lado, el memorándum estima una mayor recaudación por eficiencia del ente recaudador: “En el área de administración tributaria, nuestra agencia tributaria AFIP ha desarrollado un Plan Estratégico para el 2021-25, para abordar los altos niveles de incumplimiento, mejorar la prestación de servicios de la AFIP y fortalecer las capacidades de tecnología de la información. Publicaremos este plan a fines de marzo del 2022. En este contexto, y con el apoyo de la asistencia técnica del FMI, desarrollaremos un plan de acción detallado y con plazos definidos, centrado en identificar brechas de cumplimiento y mejorar la gestión de riesgo de cumplimiento de impuestos y aranceles aduaneros internos. Los rendimientos de estas reformas administrativas podrían alcanzar el 1 por ciento en el mediano plazo y comenzar a dar frutos a partir del próximo año en el orden del 0,3 por ciento del PIB neto de coparticipación.

No hay épica en los acuerdos con el FMI. El solo hecho de que el estatuto obligue a revisiones trimestrales hiere la sensibilidad de cualquier sociedad. Pero del otro lado está el precipicio. El precio de no acordar es infinitamente más alto que el de acordar. A partir de ahí se puede analizar el acuerdo logrado por el equipo económico de Alberto. Seguramente habrá fuertes discursos en el Congreso. De hecho habrá que ver qué dice Juntos por el Cambio del revalúo. Y el sector más cercano a Cristina tendrá puntos para objetar. Los hay. El acuerdo saldrá. No es el final de nada. Es el principio de un camino a recorrer bajo la tutela del FMI, el lugar al que nos llevó Macri.