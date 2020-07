Andy Kusnetzoff tiene coronavirus

La televisión suma un nuevo contagio entre sus figuras. Andy Kusnetzoff, conductor en Radio Metro y en "P.H: Podemos Hablar", confirmó que se realizó el hisopado tras presentar síntomas de COVID-19 y que dio positivo.

"Todos los días hablamos de la cuarentena, pero es un momento difícil de contagio y les diría que se cuiden. Mi familia están bien, sin síntomas", expresó, en diálogo con sus compañeros del programa "Perros de la calle".

Y agregó: "De ánimo estoy bien, la verdad que estoy bien, transitandolo. Y bueno, esperando a ver como sigue. Después les voy contando día a día. Tenía mucha tos, y me agarró un cansancio en el cuerpo. Fiebre no tenía. Pero como el domingo seguía igual me fui a ver".

El programa de Andy se graba los jueves, por ende que esta semana no llegó a grabar la emisión del próximo fin de semana. La grabación de la última emisión fue el pasado miércoles. Habrá que esperar la decisión de Telefe en cuanto al contenido que pondrá este sábado por la noche.

La última grabación de PH: Podemos Hablar contó con la presencia de Florencia Vigna, Christophe Krywonis, Romina Malaespina, y Benito Fernández, los últimos invitados del ciclo. El programa no se graba en Telefe, por lo que no habría inconvenientes con los otros contenidos del canal.

El programa fue cambiando en el transcurso de la pandemia: al comienzo funcionaba con la videollamada de famosos, pero con el correr de las semanas volvieron a incorporar invitados, aunque con distancia social o vidrios entre los invitados en la mesa.