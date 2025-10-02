Mezclá cáscaras de naranjas y vinagre: todos los trucos de limpieza de este producto infalible

Las cáscaras de las naranjas suelen ser tiradas al tacho de basura después de ser pelada de la fruta, pero eso sucede porque se desconoce de los poderes de ese producto para limpiar la casa. Se conoció que la mezcla de ese "deshecho" con vinagre es una fórmula increíble para quitar la mugre y grasa más diffícil de sacar de todos los rincones del hogar.
Si bien muchos eligen gastar dinero en los productos de limpieza vendidos en supermercados, existen varios trucos caseros que son igual o más efectivos y mucho más económicos. Al mismo tiempo, se trata de opciones que no requieren envases de plástico que generan contaminación ambiental y tampoco conllevan el proceso de fabricación de los productos industriales, que contribuyen a la polición.
Para obtener este truco casero el proceso es tan simple como agarrar un frasco limpio, colocar las cáscaras de naranja que sobraron y luego cubrirlas con vinagre. Después de unas horas, las propiedades desengrasantes y desinfectantes que el vinagre de por sí tiene se ven intensificadas por el efecto del mencionado cítrico.
Qué limpiar con la mezcla de vinagre y cáscaras de naranja
Mesadas y superficies de cocina: limpia grasa ligera y elimina olores sin dañar la mayoría de los materiales (excepto mármol o granito natural).
Microondas y heladera: sirve para desinfectar y sacar olores; se aplica con un trapo y se enjuaga con paño húmedo.
Griferías y acero inoxidable: quita sarro y deja brillo, ideal para canillas, piletas y electrodomésticos metálicos.
Pisos cerámicos o de porcelanato: diluido en agua, funciona como limpiador desinfectante y aromatizante.
Vidrios y espejos: deja las superficies transparentes sin marcas, usando un rociador y un paño de microfibra.
Manijas, interruptores y superficies de alto contacto: actúa como desinfectante natural y deja buen olor.
Inodoro y baño en general: ayuda a desincrustar sarro leve y desodoriza cuando se aplica y se deja actuar unos minutos antes de enjuagar.
Otros usos de la mezcla de vinagre y cáscaras de naranja
Aromatizador de ambiente: se puede colocar en un frasco con atomizador y rociar en el aire o sobre telas para neutralizar malos olores y dejar un aroma cítrico.
Desodorizar tachos de basura: aplicar la mezcla directamente dentro del tacho o en las bolsas para evitar olores fuertes.
Control de hormigas y moscas: rociar en marcos de puertas, ventanas o zonas de paso para repeler insectos de forma natural.
Refrescante para calzado: humedecer ligeramente un paño con la mezcla y limpiar el interior de las zapatillas para eliminar olores.
Limpiador para comederos de mascotas: desinfecta sin dejar residuos tóxicos como los limpiadores químicos.