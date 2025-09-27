Existen trucos que no fallan para sacar el sarro del baño.

Distintos recovecos del baño suelen acumular sarro a lo largo del tiempo debido a la presencia de diferentes sales minerales que hay que en agua en algunas zonas. Si bien no se trata de algo tóxico, sí es algo que da aspecto de suciedad y abandono si no se toman medidas para sacar al sarro de los azulejos y las canillas.

Además de afectar la apariencia de las superficies, puede generar problemas de higiene y deterioro. El sarro se forma por la acumulación de minerales como el calcio y magnesio, que se adhieren a canillas, azulejos y distintos artículos de baño, creando manchas blancas o amarillentas difíciles de quitar.

Si no se limpia a tiempo, esta capa puede favorecer al crecimiento de bacterias y hongos, además de corroer los materiales con el tiempo y reducir la vida útil de los artefactos. Mantener el baño libre de sarro garantiza un ambiente más limpio, seguro y agradable.

Trucos caseros para sacar al sarro del baño

Vinagre caliente: calentar vinagre blanco (sin hervir) y aplicarlo directamente sobre el sarro con un trapo o esponja. Dejar actuar unos minutos para que afloje la capa blanca y luego frotar para retirarla con facilidad.

Bicarbonato con vinagre: espolvorear bicarbonato de sodio en la zona afectada y rociar vinagre encima. La reacción efervescente ayuda a despegar la suciedad incrustada; dejar unos minutos y cepillar para eliminar el sarro.

Limón directo: cortar un limón por la mitad y frotarlo sobre griferías, duchadores o manchas blancas. El ácido cítrico disuelve el sarro suavemente mientras deja un brillo natural sin necesidad de productos químicos fuertes.

