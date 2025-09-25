Chau manchas de óxido: el truco casero para limpiar ollas, pavas y sartenes con 2 ingredientes.

Para quitar las manchas de óxido del metal, no es necesario que gastes dinero en limpiadores caros. Existe un truco de limpieza muy fácil de hacer con ingredientes caseros que seguramente tengas en tu casa, y que además de ser muy efectivo, rinde mucho más para varios usos. Es ideal para limpiar elementos de la cocina, como ollas, sartenes o pavas de hierro que empiezan a oxidarse con el uso.

Hay muchos trucos caseros para quitar manchas, pero uno en particular es más eficaz y sencillo que otros. Consiste en combinar dos ingredientes impensados: papa con bicarbonato de sodio. El bicarbonato es un ingrediente muy utilizado para blanquear y quitar machas, mientras que la papa tiene propiedades que la convierten en un alimento perfecto para quitar manchas.

Papa con bicarbonato de sodio: truco de limpieza para quitar las manchas de óxido del metal

Las manchas de óxido se producen en metales como hierro y acero, cuando se exponen a mucha cantidad de humedad. Con el contacto con el oxígeno, se generan manchas que pueden parecer imposibles de eliminar. Esto aumenta si, además, estos elementos quedan expuestos a la luz solar. Hay dos maneras de hacer este truco de limpieza. Podés probar cualquiera de las dos o ambas.

Ingredientes

1 papa

Bicarbonato de sodio (cantidad necesaria)

Truco 1: paso a paso

Espolvorea bicarbonato directamente sobre el objeto oxidado. Pelá la papa y ponele la cáscara arriba del objeto. Dejá reposar la cáscara sobre el objeto durante toda la noche. Al día siguiente, sacale la cáscara y cepillá el objeto debajo del agua, frotando muy bien.

Truco 2: paso a paso